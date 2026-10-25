„Džiugas“ palaužė „Panevėžį“

Rungtynes aktyviau pradėję šeimininkai į baudos aikštelės prieigas siuntė nemažai skersų perdavimų, tačiau tikslumo norint pasižymėti pritrūko. 16-ąją minutę Valentino Vermeulenas po kampinio atliko pirmąjį smūgį, bet kamuolys praskriejo virš vartų.
Pirmasis rungtynių įvartis krito 30-ąją minutę: po Denyso Bunčukovo perdavimo Pedro Bahia gerai susistabdė kamuolį ir iš už baudos aikštelės ribų smūgiavo į tolimąjį vartų kampą. Vis tik džiaugtis persvara ilgai neteko – Isaacas Asante 35-ąją minutę sėkmingai realizavo baudos smūgį.
Po pertraukos P. Bahia dar kartą atliko pavojingą smūgį, tačiau šįkart Vytautas Černiauskas išgelbėjo savo saugomus vartus. Antrajame kėlinyje „Panevėžiui“ sunkiai sekėsi regzti atakas ir pereiti į kitą aikštės pusę. Tuo tarpu ilgiau kamuolį kontroliavęs „Džiugas“ galiausiai pelnė antrąjį rungtynių įvartį. 79-ąją minutę kamuolys po smūgio į virpstą patogiai atšoko Ronaldui Sobowale, o pastarasis tuo pasinaudojo ir išvedė savo ekipą į priekį.
„Džiugas“ turi 42 taškus, o po šios pergalės nutraukė 6 iš eilės nelaimėtų rungtynių seriją ir sužlugdė „Panevėžio“ viltis aplenkti telšiškius ir pakilti į 6-ąją turnyrinės lentelės poziciją. Panevėžiečiai išlieka 7-oje vietoje su 35 taškais.
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