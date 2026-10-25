Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Džiugas“ palaužė „Panevėžį“

2026-10-25 19:09 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-25 19:09
Pridėkite kaip šaltinį Google

Darganą rudens sekmadienio vakarą 34-ojo TOPLYGOS turo rungtynėse susitiko Telšių „Džiugo“ bei „Panevėžio“ futbolininkai. Telšiškiams pavyko palaužti panevėžiečių gynybą ir iškovoti pergalę 2:1 (1:1).

Telšių „Džiugas“ | Organizatorių nuotr.

Darganą rudens sekmadienio vakarą 34-ojo TOPLYGOS turo rungtynėse susitiko Telšių „Džiugo“ bei „Panevėžio“ futbolininkai. Telšiškiams pavyko palaužti panevėžiečių gynybą ir iškovoti pergalę 2:1 (1:1).

REKLAMA
0

Rungtynes aktyviau pradėję šeimininkai į baudos aikštelės prieigas siuntė nemažai skersų perdavimų, tačiau tikslumo norint pasižymėti pritrūko. 16-ąją minutę Valentino Vermeulenas po kampinio atliko pirmąjį smūgį, bet kamuolys praskriejo virš vartų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmasis rungtynių įvartis krito 30-ąją minutę: po Denyso Bunčukovo perdavimo Pedro Bahia gerai susistabdė kamuolį ir iš už baudos aikštelės ribų smūgiavo į tolimąjį vartų kampą. Vis tik džiaugtis persvara ilgai neteko – Isaacas Asante 35-ąją minutę sėkmingai realizavo baudos smūgį.

REKLAMA
REKLAMA

Po pertraukos P. Bahia dar kartą atliko pavojingą smūgį, tačiau šįkart Vytautas Černiauskas išgelbėjo savo saugomus vartus. Antrajame kėlinyje „Panevėžiui“ sunkiai sekėsi regzti atakas ir pereiti į kitą aikštės pusę. Tuo tarpu ilgiau kamuolį kontroliavęs „Džiugas“ galiausiai pelnė antrąjį rungtynių įvartį. 79-ąją minutę kamuolys po smūgio į virpstą patogiai atšoko Ronaldui Sobowale, o pastarasis tuo pasinaudojo ir išvedė savo ekipą į priekį.

„Džiugas“ turi 42 taškus, o po šios pergalės nutraukė 6 iš eilės nelaimėtų rungtynių seriją ir sužlugdė „Panevėžio“ viltis aplenkti telšiškius ir pakilti į 6-ąją turnyrinės lentelės poziciją. Panevėžiečiai išlieka 7-oje vietoje su 35 taškais.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų