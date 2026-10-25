„Banga“ prarado galimybes pakilti į pirmąjį ketvertą

Susitikimas prasidėjo pavojingu smūgiu Gargždų komandos
vartų link – standartinės padėties metu prie kamuolio stojęs Arvydas Novikovas
stipriai smūgiavo, tačiau kamuolys lietė vieną iš varžovų ir skriejo šalia
Volodymyro Krynskio ginamų vartų. Kiek vėliau geroje situacijoje atsidūrė Davis
Ikauniekas, tiesa, ir pastarojo bandymą blokavo šeimininkų gynėjas.
Kėlinio viduryje kamuolys suspurdėjo „Bangos“ vartų tinkle,
tačiau po VAR patikros buvo užfiksuotas A. Novikovo žaidimas ranka, todėl
įvartis nebuvo įskaitytas.
Pirmajai susitikimo daliai artėjant prie pabaigos sukruto ir
gargždiškiai – du pavojingus smūgius Gusto Baliutavičiaus ginamų vartų link
atliko Aaronas Appiah.
Vos prasidėjus antrajam kėliniui, kamuolys po Divine‘o Naah smūgio
vėl suspurdėjo šeimininkų vartų tinkle, tačiau ir šįkart po VAR peržiūros
įvartis nebuvo įskaitytas, nes prieš tai šiauliečių futbolininkas atsidūrė
nuošalėje.
Vėliau Davido Afonso auklėtiniai visiškai perėmė iniciatyvą
ir kūrė progas varžovų aikštės pusėje. 65-ąją minutę Roko Filipavičiaus bandymą
atrėmė Gustas Baliutavičius. Dar po 10 minučių vartininkas apsigynė ir nuo
Umaro Cande pavojingo smūgio.
Geriausią galimybę išplėšti labai svarbius 3 taškus
gargždiškiai turėjo jau per arbitro kompensuotą laiką. Perdavimo baudos
aikštelėje sulaukęs R. Filipavičius smūgiavo galva, bet puikiu šuoliu komandą
išgelbėjo G. Baliutavičius.
Po šių lygiųjų „Banga“ su 42 taškais prarado galimybę
pakilti į pirmąjį ketvertą, o šiauliečiai su 18 taškų lieka turnyro lentelės
dugne.
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