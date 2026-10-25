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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Banga“ prarado galimybes pakilti į pirmąjį ketvertą

2026-10-25 18:12 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 18:12
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TOPLYGOS sezonas artėja prie pabaigos, o 34-ajame ture susitiko Gargždų „Banga“ ir FA „Šiauliai“. Kovingose rungtynėse abi komandos turėjo gerų galimybių pakreipti įvykius savo linkme, tačiau įvarčių pelnyti nesugebėjo ir dvikova baigėsi lygiosiomis – 0:0.

Gargždų Banga | Organizatorių nuotr.

TOPLYGOS sezonas artėja prie pabaigos, o 34-ajame ture susitiko Gargždų „Banga“ ir FA „Šiauliai“. Kovingose rungtynėse abi komandos turėjo gerų galimybių pakreipti įvykius savo linkme, tačiau įvarčių pelnyti nesugebėjo ir dvikova baigėsi lygiosiomis – 0:0.

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Susitikimas prasidėjo pavojingu smūgiu Gargždų komandos vartų link – standartinės padėties metu prie kamuolio stojęs Arvydas Novikovas stipriai smūgiavo, tačiau kamuolys lietė vieną iš varžovų ir skriejo šalia Volodymyro Krynskio ginamų vartų. Kiek vėliau geroje situacijoje atsidūrė Davis Ikauniekas, tiesa, ir pastarojo bandymą blokavo šeimininkų gynėjas.

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Kėlinio viduryje kamuolys suspurdėjo „Bangos“ vartų tinkle, tačiau po VAR patikros buvo užfiksuotas A. Novikovo žaidimas ranka, todėl įvartis nebuvo įskaitytas.

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Pirmajai susitikimo daliai artėjant prie pabaigos sukruto ir gargždiškiai – du pavojingus smūgius Gusto Baliutavičiaus ginamų vartų link atliko Aaronas Appiah.

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Vos prasidėjus antrajam kėliniui, kamuolys po Divine‘o Naah smūgio vėl suspurdėjo šeimininkų vartų tinkle, tačiau ir šįkart po VAR peržiūros įvartis nebuvo įskaitytas, nes prieš tai šiauliečių futbolininkas atsidūrė nuošalėje.

Vėliau Davido Afonso auklėtiniai visiškai perėmė iniciatyvą ir kūrė progas varžovų aikštės pusėje. 65-ąją minutę Roko Filipavičiaus bandymą atrėmė Gustas Baliutavičius. Dar po 10 minučių vartininkas apsigynė ir nuo Umaro Cande pavojingo smūgio.

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Geriausią galimybę išplėšti labai svarbius 3 taškus gargždiškiai turėjo jau per arbitro kompensuotą laiką. Perdavimo baudos aikštelėje sulaukęs R. Filipavičius smūgiavo galva, bet puikiu šuoliu komandą išgelbėjo G. Baliutavičius.

Po šių lygiųjų „Banga“ su 42 taškais prarado galimybę pakilti į pirmąjį ketvertą, o šiauliečiai su 18 taškų lieka turnyro lentelės dugne.

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