Revanšas Taline: Elektrėnų „Energija“ iškovojo antrąją pergalę sezone

Tai buvo antroji Elektrėnų klubo pergalė šiame OHL čempionato sezone. „Energija“ trečiajame kėlinyje atsiliko 0:2, tačiau per paskutiniąsias septynias pagrindinio laiko minutes du kartus išnaudojo kiekybinę persvarą ir išlygino rezultatą.
Pratęsime pergalę Elektrėnų komandai išplėšė Egidijus Binkulis.
Lietuvos ekipos vartus puikiai gynė Arkadijus Grigaravičius-Reyzin („Energija“), kuris atlaikė 35 metimus iš 37 (94.6 % atremtų metimų).
Įvarčius Elektrėnų „Energijos“ komandai pelnė:
Dovydas Laimutis (53:38, Arnoldas Bosas, Paulius Rumševičius);
Tadas Kumeliauskas (57:35, Paulius Rumševičius, A. Bosas);
Egidijus Binkulis (61:32, Kipras Grabliauskas, Ivanas Shamardinas).
Artimiausias rungtynes |Energija“ žais du kartus namų aikštėje su Liepojos ledo ritulio klubu - spalio 30 d., penktadienį, 19:30 val. ir spalio 31 d., šeštadienį, 15:00 val.
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