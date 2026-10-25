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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Revanšas Taline: Elektrėnų „Energija“ iškovojo antrąją pergalę sezone

2026-10-25 18:11 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 18:11
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Sekmadienį Taline įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse Elektrėnų „Energija“ po pratęsimo 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0) pasiekė revanšą prieš aikštės šeimininkus, Talino „HC Panter“ (Estija) ledo ritulininkus. Dieną prieš pergalę 7:4 iškovojo Estijos klubas.

Elektrėnų Energija | hockey.lt nuotr.

Sekmadienį Taline įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse Elektrėnų „Energija“ po pratęsimo 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0) pasiekė revanšą prieš aikštės šeimininkus, Talino „HC Panter“ (Estija) ledo ritulininkus. Dieną prieš pergalę 7:4 iškovojo Estijos klubas.

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Tai buvo antroji Elektrėnų klubo pergalė šiame OHL čempionato sezone. „Energija“ trečiajame kėlinyje atsiliko 0:2, tačiau per paskutiniąsias septynias pagrindinio laiko minutes du kartus išnaudojo kiekybinę persvarą ir išlygino rezultatą.

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Pratęsime pergalę Elektrėnų komandai išplėšė Egidijus Binkulis.

Lietuvos ekipos vartus puikiai gynė Arkadijus Grigaravičius-Reyzin („Energija“), kuris atlaikė 35 metimus iš 37 (94.6 % atremtų metimų).

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Įvarčius Elektrėnų „Energijos“ komandai pelnė:

Dovydas Laimutis (53:38, Arnoldas Bosas, Paulius Rumševičius);

Tadas Kumeliauskas (57:35, Paulius Rumševičius, A. Bosas);

Egidijus Binkulis (61:32, Kipras Grabliauskas, Ivanas Shamardinas).

Artimiausias rungtynes |Energija“ žais du kartus namų aikštėje su Liepojos ledo ritulio klubu - spalio 30 d., penktadienį, 19:30 val. ir spalio 31 d., šeštadienį, 15:00 val.

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