Paaiškėjo visi keturi Lietuvos klubai, kitą sezoną rungtyniausiantys UEFA turnyruose

Galutinai Europos turnyrų dalyvių ketvertas paaiškėjo po 34-ojo turo rungtynių Gargžduose, kur vietos tarp keturių stipriausių komandų siekusi „Banga“ sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Šiauliais“. Po šių lygiųjų „Bangai“ liko sužaisti dvejas rungtynes, o nuo ketvirtoje vietoje esančio „TransINVEST“ klubo gargždiškiai atsilieka septyniais taškais.
Čempionate „Kauno Žalgiris“ keturiais taškais lenkia Vilniaus „Žalgirį“. Pirmadienį, pergalės atveju, kauniečiai užsitikrintų antrąjį iš eilės čempiono titulą. Antrą – ketvirtą vietas užimančias „Žalgirio, „Sūduvos“ ir „TransINVEST“ ekipas skiria vos vienas taškas.
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