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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Sporto pasaulyje – netikėtas sprendimas: Rusijoje vyks pasaulio čempionatas

2026-10-25 19:03 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 19:03
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Maskvoje 2030 metais vyks pasaulio sunkiosios atletikos čempionatas. Tai pirmas kartas nuo 2022 metais prasidėjusios Rusijos invazijos į Ukrainą, kai olimpinės šakos sporto federacija nusprendė šiai šaliai patikėti pasaulinio lygio varžybų organizavimą.

Sunkioji atletika | Scanpix nuotr.

Maskvoje 2030 metais vyks pasaulio sunkiosios atletikos čempionatas. Tai pirmas kartas nuo 2022 metais prasidėjusios Rusijos invazijos į Ukrainą, kai olimpinės šakos sporto federacija nusprendė šiai šaliai patikėti pasaulinio lygio varžybų organizavimą.

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Tarptautinė sunkiosios atletikos federacija (IWF) apie savo sprendimą paskelbė sekmadienį. Prieš keturis mėnesius ji patvirtino, kad Rusijos sportininkams vėl bus leidžiama dalyvauti jos rengiamose varžybose.

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Liepos mėnesį Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) laikinai panaikino Rusijos olimpinio komiteto suspendavimą. Šis sprendimas gali atverti kelią Rusijos sportininkams 2028 metų Los Andželo olimpinėse žaidynėse atstovauti savo šaliai.

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Nuo karo Ukrainoje pradžios Rusijoje nebuvo surengtas nė vienas vasaros ar žiemos olimpinės sporto šakos pasaulio čempionatas. 2025 metų pasaulio vandens sporto šakų čempionatas iš pradžių turėjo vykti Rusijos mieste Kazanėje, tačiau vėliau buvo perkeltas į Singapūrą.

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Maskvoje pasaulio sunkiosios atletikos čempionatas paskutinį kartą vyko dar 1983 metais.

Rusijos sunkiosios atletikos federacija savo pareiškime pabrėžė, kad jai pavyko tapti pirmąja olimpinio sporto federacija, sugrąžinusia aukščiausio lygio oficialias varžybas į šalį po ilgos pertraukos.

Federacijos prezidentas Aleksandras Vinokurovas padėkojo IWF už pasitikėjimą. 2030 metų pasaulio čempionatas taip pat bus vienas iš atrankos į 2032 metų Brisbano olimpines žaidynes etapų.

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„Rusija turi visą reikiamą patirtį ir galimybes rengti aukščiausio lygio varžybas. Maskvoje ne kartą vyko dideli tarptautiniai sporto renginiai, o miestas turi modernią infrastruktūrą“, – teigė A. Vinokurovas.

Tiesa, TOK liepą, laikinai panaikindamas Rusijos olimpinio komiteto suspendavimą, pabrėžė, kad sprendimas dėl Rusijos vėliavos, spalvų ir himno naudojimo olimpinėse žaidynėse dar nėra priimtas. Komitetas taip pat nurodė ir toliau neorganizuosiantis savo renginių Rusijoje bei nekviesiantis Rusijos valdžios ar valstybės pareigūnų į savo renginius.

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2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse ir šių metų Milano žiemos olimpinėse žaidynėse dalis Rusijos sportininkų varžėsi kaip neutralūs atletai.

Ukraina apskundė TOK sprendimą laikinai panaikinti Rusijos olimpinio komiteto suspendavimą Sporto arbitražo teismui (CAS) ir prašo jį atšaukti.

TOK sprendimas priimtas po to, kai Tarptautinis paralimpinis komitetas jau buvo leidęs Rusijos sportininkams sugrįžti į tarptautines varžybas. Žiemos paralimpinėse žaidynėse jiems leista varžytis su savo šalies vėliava.

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