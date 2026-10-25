Įspūdingas sugrįžimas: Motiejus Morauskas iškovojo sidabrą snieglenčių sporto Europos taurės etape Belgijoje

Šeštadienį vėlai vakare Antverpene (Belgija) finišavusiame Tarptautinės slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacijos (FIS) Europos taurės varžybų pirmajame etape 24 metų lietuvis iškovojo antrąją vietą gatvės stiliaus („Street Style“) rungtyje.
Šią poziciją Lietuvos atletas su 80 taškų dabar užima ir bendroje Europos taurės įskaitoje.
„Stairway to Hell“ pavadintose varžybose uždaroje „SnowWorld Antwerp“ žiemos sporto arenoje, kuriose dalyvavo 38 snieglentininkai, M. Morauską (33,17 balo) aplenkė tik belgas Joewenas Frijnsas (36,16). Ant trečio garbės pakylos laiptelio užkopė vokietis Leonas Guetlis (32,50).
Pirmajame varžybų etape dalyviai buvo suskirstyti į keturias grupes. O finale rungėsi dešimt stipriausiųjų.
Pastarąjį kartą Europos taurės varžybose M. Morauskas buvo dalyvavęs prieš pusantrų metų, 2025-ųjų kovą, o ant šių prestižinių varžybų serijos garbės pakylos jis sugrįžo po beveik šešerių metų pertraukos – 2020 m. vasarį sportininkas laimėjo Europos taurės etapo Lenkijoje „Big Air“ rungtį.
„Big Air“ arba didžiojo šuolio rungties varžybose pasiektas ir kitas svarbus laimėjimas – 2019 m. tada 16-metis M. Morauskas tapo Europos jaunimo olimpinio festivalio vicečempionu.
Dabar visą dėmesį nusprendusį sutelkti į gatvės stiliaus rungtį M. Morauską gruodį iš arti galės pamatyti ir Lietuvos sirgaliai – mūsų šalyje pirmą kartą istorijoje bus surengtas snieglenčių ir akrobatinio slidinėjimo Europos taurės etapas.
„Nekantrauju išvysti Europos taurės debiutą Lietuvoje“, – po varžybų Antverpene prisipažino M. Morauskas.
Europos taurės etapas gruodžio 8-9 d. vyks Druskininkų „Snow Arenoje“. Tuo pat metu čia bus surengta ir Mažų ir besivystančių slidinėjimo šalių (SES) snieglenčių sporto ir akrobaitinio slidinėjimo stovykla, kurią gruodžio 12-13 d. vainikuos SES taurės varžybos bei Lietuvos čempionatas.
Gatvės stilius – naujausia ir greičiausiai populiarėjanti snieglenčių sporto ir akrobatinio slidinėjimo rungtis. Joje sportininkai varžosi trasoje, kurioje atkartojama autentiška miesto aplinka.
Dažniausiai gatvės stiliaus varžybos vyksta miestų centruose. Tik kai tam nėra sąlygų, jos perkeliamos į uždaras arenas.
„Trasoje įrengtos figūros – laiptai, turėklai, dėžės, sienelės. Bet nepakanka vien išdėlioti jas ant sniego – turi būti kuo autentiškiau atkartoti gatvės motyvai.
Per numatytą laiką vieno pogrupio sportininkai leidžiasi per šias figūras atlikdami triukus. Nusileidžia, vėl kopia į viršų, vėl leidžiasi. Patys pasirenka, kiek nusileidimų atliks, kokius triukus, per kurias figūras. Viskas – kaip gatvėje, jokio eiliškumo, kuris leisis pirmiau, nėra. Teisėjai vertina atlikimą, triukų sudėtingumą, jų įgyvendinimo tikslumą, parko išnaudojimą, bendrą stilių“, – paaiškino Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) viceprezidentas Antanas Gaidamavičius.
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