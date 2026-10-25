Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Įspūdingas sugrįžimas: Motiejus Morauskas iškovojo sidabrą snieglenčių sporto Europos taurės etape Belgijoje

2026-10-25 16:04 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-25 16:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Į didįjį sportą nusprendęs vėl pasinerti labiausiai tituluotas Lietuvos snieglentininkas Motiejus Morauskas jau pirmosiose šio sezono varžybose pasiekė vieną geriausių savo karjeros rezultatų.

LNSA nuotr. | Organizatorių nuotr.

Į didįjį sportą nusprendęs vėl pasinerti labiausiai tituluotas Lietuvos snieglentininkas Motiejus Morauskas jau pirmosiose šio sezono varžybose pasiekė vieną geriausių savo karjeros rezultatų.

REKLAMA
0

Šeštadienį vėlai vakare Antverpene (Belgija) finišavusiame Tarptautinės slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacijos (FIS) Europos taurės varžybų pirmajame etape 24 metų lietuvis iškovojo antrąją vietą gatvės stiliaus („Street Style“) rungtyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šią poziciją Lietuvos atletas su 80 taškų dabar užima ir bendroje Europos taurės įskaitoje.

„Stairway to Hell“ pavadintose varžybose uždaroje „SnowWorld Antwerp“ žiemos sporto arenoje, kuriose dalyvavo 38 snieglentininkai, M. Morauską (33,17 balo) aplenkė tik belgas Joewenas Frijnsas (36,16). Ant trečio garbės pakylos laiptelio užkopė vokietis Leonas Guetlis (32,50).

REKLAMA
REKLAMA

Pirmajame varžybų etape dalyviai buvo suskirstyti į keturias grupes. O finale rungėsi dešimt stipriausiųjų.

REKLAMA

Pastarąjį kartą Europos taurės varžybose M. Morauskas buvo dalyvavęs prieš pusantrų metų, 2025-ųjų kovą, o ant šių prestižinių varžybų serijos garbės pakylos jis sugrįžo po beveik šešerių metų pertraukos – 2020 m. vasarį sportininkas laimėjo Europos taurės etapo Lenkijoje „Big Air“ rungtį.

„Big Air“ arba didžiojo šuolio rungties varžybose pasiektas ir kitas svarbus laimėjimas – 2019 m. tada 16-metis M. Morauskas tapo Europos jaunimo olimpinio festivalio vicečempionu.

REKLAMA
REKLAMA

Dabar visą dėmesį nusprendusį sutelkti į gatvės stiliaus rungtį M. Morauską gruodį iš arti galės pamatyti ir Lietuvos sirgaliai – mūsų šalyje pirmą kartą istorijoje bus surengtas snieglenčių ir akrobatinio slidinėjimo Europos taurės etapas.

„Nekantrauju išvysti Europos taurės debiutą Lietuvoje“, – po varžybų Antverpene prisipažino M. Morauskas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Europos taurės etapas gruodžio 8-9 d. vyks Druskininkų „Snow Arenoje“. Tuo pat metu čia bus surengta ir Mažų ir besivystančių slidinėjimo šalių (SES) snieglenčių sporto ir akrobaitinio slidinėjimo stovykla, kurią gruodžio 12-13 d. vainikuos SES taurės varžybos bei Lietuvos čempionatas.

Gatvės stilius – naujausia ir greičiausiai populiarėjanti snieglenčių sporto ir akrobatinio slidinėjimo rungtis. Joje sportininkai varžosi trasoje, kurioje atkartojama autentiška miesto aplinka.

REKLAMA

Dažniausiai gatvės stiliaus varžybos vyksta miestų centruose. Tik kai tam nėra sąlygų, jos perkeliamos į uždaras arenas.

„Trasoje įrengtos figūros – laiptai, turėklai, dėžės, sienelės. Bet nepakanka vien išdėlioti jas ant sniego – turi būti kuo autentiškiau atkartoti gatvės motyvai.

Per numatytą laiką vieno pogrupio sportininkai leidžiasi per šias figūras atlikdami triukus. Nusileidžia, vėl kopia į viršų, vėl leidžiasi. Patys pasirenka, kiek nusileidimų atliks, kokius triukus, per kurias figūras. Viskas – kaip gatvėje, jokio eiliškumo, kuris leisis pirmiau, nėra. Teisėjai vertina atlikimą, triukų sudėtingumą, jų įgyvendinimo tikslumą, parko išnaudojimą, bendrą stilių“, – paaiškino Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) viceprezidentas Antanas Gaidamavičius.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų