Alcarazas pratęsė įspūdingą pergalių seriją – Vienoje įveikė Medvedevą

Pirmojo seto pradžioje abu tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis. C. Alcarazas pirmasis atliko „breiką“, tačiau D. Medvedevas iškart atsakė tuo pačiu. Vis dėlto dešimtajame geime rusas padarė dvigubą klaidą, o ispanas pasinaudojo pirmuoju iš dviejų turėtų „set pointų“ ir laimėjo setą 6:4.
Antrajame sete C. Alcarazas vėl įgijo pranašumą, kai išsiveržė į priekį 4:2. D. Medvedevas nepasidavė ir netrukus atsakė „breiku“, o seto nugalėtojas paaiškėjo pratęsime. Jame ispanas laimėjo penkis taškus iš eilės ir užbaigė mačą.
Nepaisant pralaimėjimo, D. Medvedevui Vienos turnyras buvo sėkmingas. Rusas penktą kartą iš eilės pasiekė turnyro pusfinalį ir užsitikrino vietą kitą mėnesį vyksiančiame ATP sezono baigiamajame turnyre.
Finale sekmadienį C. Alcarazas susitiks su Alexanderio Zverevo ir Alexo de Minauro pusfinalio poros nugalėtoju. A. Zverevas nuo pirmadienio taps naujuoju pasaulio reitingo lyderiu, nes dėl traumos pirmąją vietą užleis Jannikas Sinneris.
„Labai sunkiai dirbau ties visais žaidimo aspektais, kad šiame turnyre būčiau geriausios formos ir turėčiau galimybę nueiti kuo toliau. Labai džiaugiuosi, kad žaisiu dar viename finale. Tai bus pirmasis mano finalas Vienoje. Dabar svarbiausia gerai pailsėti, atsigauti ir pasiruošti tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Tai buvo puiki savaitė, todėl nekantrauju žaisti rytoj“, – po pergalės kalbėjo C. Alcarazas.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudaro beveik 2,798 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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