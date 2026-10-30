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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Medvedevo mačą Vienoje aptemdė netikėtas įvykis – kamuoliukų padavinėtojas sukniubo aikštėje

2026-10-30 21:24 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-30 21:24
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Daniilo Medvedevo mačas Vienos ATP 500 turnyro ketvirtfinalyje buvo trumpam sustabdytas dėl nemalonaus incidento. Susitikimo metu aikštelės gale sukniubo kamuoliukų padavinėtojas, kuriam prireikė medikų pagalbos.

Mačo akimirka | Stop kadras

Daniilo Medvedevo mačas Vienos ATP 500 turnyro ketvirtfinalyje buvo trumpam sustabdytas dėl nemalonaus incidento. Susitikimo metu aikštelės gale sukniubo kamuoliukų padavinėtojas, kuriam prireikė medikų pagalbos.

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Incidentas įvyko jau trečiajame mačo geime, kai prancūzas Adrianas Mannarino atliko padavimą ir pirmavo 40:30. Už 2021 metų „US Open“ čempiono nugaros stovėjęs kamuoliukų padavinėtojas netikėtai susmuko ant korto.

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Tai pastebėjęs teisėjas Manuelis Messina iškart sustabdė žaidimą. Prie sunegalavusio berniuko nuskubėjo dar du kamuoliukų padavinėtojai, D. Medvedevas ir pats teisėjas. Nors vaikinas išliko sąmoningas, medikai jį iš aikštės išgabeno neštuvais.

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Incidentą komentavęs Peteris Marcarto pagyrė teisėją už greitą reakciją ir pastebėtą situaciją.

„O ne, kas nutiko aikštelės gale? Sukniubo kamuoliukų padavinėtojas. Puiku, kad teisėjas tai iškart pastebėjo ir sustabdė žaidimą. Tokiais atvejais tenisas tampa visiškai nesvarbus“, – sakė komentatorius.

Po pertraukos mačas buvo pratęstas, o D. Medvedevas išlaikė koncentraciją. Rusas laimėjo pirmąjį setą 6:2, o antrajame, atsilikdamas 2:3, laimėjo keturis geimus iš eilės ir užbaigė susitikimą rezultatu 6:3. D. Medvedevas ne tik pateko į Vienos turnyro pusfinalį, bet ir užsitikrino vietą sezono pabaigoje vyksiančiame ATP finaliniame turnyre Turine.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudaro beveik 2,798 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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