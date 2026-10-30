Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Medvedevas užsitikrino vietą „ATP Finals“ turnyre, Alcarazas ir Zverevas žengė į pusfinalį

2026-10-30 21:15 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-30 21:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusijos tenisininkas Daniilas Medvedevas (ATP-5) užsitikrino vietą sezono pabaigoje vyksiančiame ATP finaliniame turnyre Turine. Kelialapį jis iškovojo penktadienį Vienoje vykstančio ATP 500 serijos turnyro ketvirtfinalyje 6:2, 6:3 įveikęs prancūzą Adrianą Mannarino (ATP-73).

Daniilas Medvedevas | EPA nuotr.

Rusijos tenisininkas Daniilas Medvedevas (ATP-5) užsitikrino vietą sezono pabaigoje vyksiančiame ATP finaliniame turnyre Turine. Kelialapį jis iškovojo penktadienį Vienoje vykstančio ATP 500 serijos turnyro ketvirtfinalyje 6:2, 6:3 įveikęs prancūzą Adrianą Mannarino (ATP-73).

REKLAMA
0

ATP finaliniame turnyre, kuris lapkričio 15–22 dienomis vyks Turine, D. Medvedevas žais kartu su Alexanderiu Zverevu, Carlosu Alcarazu ir Benu Sheltonu. Likę dalyviai paaiškės kiek vėliau. Rusas nuo 2019 metų tik kartą nesugebėjo patekti į šias sezono pabaigos varžybas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastaruoju metu D. Medvedevas demonstruoja puikią formą. Rugsėjo pradžioje iškritęs iš „US Open“ turnyro aštuntfinalio, jis vėliau triumfavo dviejuose turnyruose, o Šanchajaus ATP 1000 bei Pekino ATP 500 turnyruose pasiekė pusfinalius.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl vietos Vienos turnyro finale rusas susikaus su septyniskart „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionu Carlosu Alcarazu (ATP-3). Ispanas ketvirtfinalyje 6:4, 7:6 (7:2) įveikė amerikietį Tommy Paulą (ATP-20). T. Paulas šiame mače turėjo daug progų perimti iniciatyvą, bet iššvaistė visus 5 „break pointus“.

REKLAMA

C. Alcarazui tai buvo jau 14-oji pergalė per tiek pat šį sezoną žaistų ATP 500 kategorijos turnyrų mačų.

„Manau, kad žaidžiau puikų tenisą. Apskritai džiaugiuosi tuo, kad radau būdą laimėti per du setus“, – po susitikimo sakė ispanas.

Kitame Vienos turnyro ketvirtfinalyje vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-2) net 6:0, 6:2 sutriuškino britą Arthurą Fery (ATP-35). A. Zverevas britą šiemet įveikė ir Vimbldono pusfinalyje.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudaro beveik 2,798 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.
Zverevas pasiekė tikslą: pergalė Vienoje jį iškėlė į pasaulio reitingo viršūnę
Alexanderis Zverevas | EPA nuotr.
Zverevas Vienoje vos nepatyrė šoko: pergalę išplėšė tik po dramatiško pratęsimo
Carlosas Alcarazas prieš Zizou Bergsą | EPA nuotr.
Alcarazas krito netikėčiausiu metu: Zverevas jau gali švęsti istorinį triumfą

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų