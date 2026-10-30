Medvedevas užsitikrino vietą „ATP Finals“ turnyre, Alcarazas ir Zverevas žengė į pusfinalį

ATP finaliniame turnyre, kuris lapkričio 15–22 dienomis vyks Turine, D. Medvedevas žais kartu su Alexanderiu Zverevu, Carlosu Alcarazu ir Benu Sheltonu. Likę dalyviai paaiškės kiek vėliau. Rusas nuo 2019 metų tik kartą nesugebėjo patekti į šias sezono pabaigos varžybas.
Pastaruoju metu D. Medvedevas demonstruoja puikią formą. Rugsėjo pradžioje iškritęs iš „US Open“ turnyro aštuntfinalio, jis vėliau triumfavo dviejuose turnyruose, o Šanchajaus ATP 1000 bei Pekino ATP 500 turnyruose pasiekė pusfinalius.
Dėl vietos Vienos turnyro finale rusas susikaus su septyniskart „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionu Carlosu Alcarazu (ATP-3). Ispanas ketvirtfinalyje 6:4, 7:6 (7:2) įveikė amerikietį Tommy Paulą (ATP-20). T. Paulas šiame mače turėjo daug progų perimti iniciatyvą, bet iššvaistė visus 5 „break pointus“.
C. Alcarazui tai buvo jau 14-oji pergalė per tiek pat šį sezoną žaistų ATP 500 kategorijos turnyrų mačų.
„Manau, kad žaidžiau puikų tenisą. Apskritai džiaugiuosi tuo, kad radau būdą laimėti per du setus“, – po susitikimo sakė ispanas.
Kitame Vienos turnyro ketvirtfinalyje vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-2) net 6:0, 6:2 sutriuškino britą Arthurą Fery (ATP-35). A. Zverevas britą šiemet įveikė ir Vimbldono pusfinalyje.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudaro beveik 2,798 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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