PAO klupo Graikijos pirmenybėse

PAO išvykoje 91:101 (15:18, 29:28, 24:33, 23:22) krito prieš Salonikų „Aris“ (4/1) klubą.
„Panathinaikos“ 22 taškus pelnė Gueschonas Yabusele (5/8 trit.), 20 – Sylvainas Francisco, 17 – Nigelas Hayesas-Davisas, 16 – Mathiasas Lessortas.
„Aris“ 21 tašką pridėjo Mattas Morganas, 19 – Adamas Mokoka, 14 – Nenadas Dimitrijevičius ir Vassilis Toliopoulos.
Kitą savaitę Eurolygoje PAO keliaus pas Madrido „Real“.
.@S_CISCO_2 setting the TONE 🏹☘️ https://t.co/Y1Tb7HgW3Z— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 1, 2026
🤝 Η χειραψία Σπανούλη-Ομπράντοβιτς πριν το Άρης-Παναθηναϊκός! #arisbc #panathinaikos #paobc #paobcaktor https://t.co/aUWtBAJCEG— Athletiko (@athletiko_gr) November 1, 2026
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