2 kartus rungtynėse atsilikęs „Real“ palaužė AEK, „Liverpool“ krito prieš „Fenerbahče“

Aboubakary Koita rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir išvedė AEK į priekį 1:0.
Jude‘as Bellinghamas tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Stavro Pilo antrajame kėlinyje tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus ir vėl persvėrė rezultatą AEK naudai 2:1.
Kylianas Mbappe netrukus puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir šio susitikimo rezultatas vėl tapo lygus 2:2.
Po keitimo aikštėje pasirodęs Federico Valverde fantastišku smūgiu nepaliko šansų vartininkui ir išplėšė „Real“ pergalę 3:2.
Marcas Cucurella atliko pirmąjį savo rezultatyvų perdavimą Čempionų lygoje (21 rungtynės).
J. Bellinghamas pelnė 10 įvarčių per 37 sužaistas rungtynes Čempionų lygoje atstovaudamas „Karališkajam“ klubui.
Highlights via DasFootball
Tuo tarpu kitame susitikime „Liverpool“ svečiuose 2:3 nusileido Stambulo „Fenerbahče“ futbolininkams.
Trey‘us Nyoni smūgiu pirmuoju lietimu iš tolimos distancijos pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Liverpool‘ į priekį 1:0.
Masonas Greenwoodas baudos smūgio metu nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir išlygino susitikimo rezultatą 1:1.
Alexanderis Isakas sužaidus daugiau nei valandą tiksliu smūgiu galva vėl persvėrė rezultatą „Liverpool“ naudai 2:1.
Grubia varžovo klaida pasinaudojęs Archie Brownas nukreipė kamuolį į vartus ir rezultatas vėl tapo lygus 2:2.
Netrukus Vedatas Muriqi puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išplėšė „Fenerbahče“ pergalę rezultatu 3:2.
T. Nyoni tapo jauniausiuoju žaidėju „Liverpool“ istorijoje, pelniusiu savo pirmąjį įvartį Europos turnyro rungtynėse (19 metų ir 127 dienos).
Highlights via DasFootball
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