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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Man City“ Čempionų lygoje išvargo pergalę prieš „RB Leipzig“

2026-11-04 23:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-04 23:55
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„Manchester City“ klubas UEFA Čempionų lygos išvykos rungtynėse 3:2 įveikė „RB Leipzig“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

„Manchester City“ klubas UEFA Čempionų lygos išvykos rungtynėse 3:2 įveikė „RB Leipzig“ futbolininkus.

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Įdomūs faktai po rungtynių:

• Erlingas Haalandas šių rungtynių pirmajame kėlinyje prie kamuolio prisilietė vidutiniškai kas 15 minučių ir 5 sekundes.

Į kamuolį nepataikęs Castello Lukeba sužaidus daugiau nei pusvalandį nukreipė jį į savus vartus ir „Man City“ išsiveržė į priekį 1:0.

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Erlingas Haalandas tiksliai uždarė Ellioto Andersono perdavimą ir išplėšė „Man City“ pergalę rezultatu 3:2.

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Rungtynės prasideda!

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„RB Leipzig“ startinis vienuoliktukas šio vakaro rungtynėms:

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21:25 | 2026-11-04

„Man City“ komandos startinė sudėtis:

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Įdomūs faktai prieš rungtynes:

•„Man City“ pasirodymą Čempionų lygoje pradėjo pergalėmis prieš „Porto“ ir AEK bei nesėkme prieš Paryžiaus „Saint-Germain“. Tuo tarpu „RB Leipzig“ nusileido „Como“ ir Madrido „Real“, tačiau nugalėjo PSV.

• Šios komandos iki šiol susitiko šešis kartus Čempionų lygoje. „Man City“ iškovojo 4 pergales, „RB Leipzig“ laimėjo 1 rungtynes.

• „RB Leipzig“ pralaimėjo paskutines penkerias žaistas UEFA rungtynes prieš varžovus iš Anglijos.

• Christopheris Nkunku yra vos vienas iš penkių žaidėjų, pelnęs „hat-tricką“ Čempionų lygos rungtynes, tačiau vis tiek patyrė pralaimėjimą. Pastarasis tris kartus pasižymėjo prieš „Man City“ 2021/2022 m. sezono grupių etape, tačiau susitikimas baigėsi 3:6.

• Erlingas Haalandas pelnė 12 įvarčių per aštuonerias sužaistas rungtynes prieš „RB Leipzig“ atstovaudamas Dortmundo „Borussia“ ir „Manchester City“ komandoms.

Trenerių ir žaidėjų komentarai:

„Žaidėjams reikėjo laiko mane pažinti, o man – juos. Žaidėme gerai paskutinėse trejose rungtynėse. Tapome solidesni ir surengėme puikų pasirodymą prieš „Schalke“ tiek su kamuoliu, tiek be jo. Stengsimės taip pat pasirodyti ir žaisdami namuose prieš aukščiausio lygio komandą.“

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Martinas Demichelis, „RB Leipizg“ komandos vyriausiasis treneris

„Žaisti namuose prieš „Manchester City“ Čempionų lygoje yra svajonė. Tai bus kažkas neįtikėtino. Žaisti tokiose rungtynėse – tai dalykas, apie kurį labiausiai svajoji būdamas vaikas. Jaučiuosi neįtikėtinai palaimintas ir man labai pasisekė, todėl tiesiog mėgausiuosi šia akimirka.“

Antonio Nusa, „RB Leipzig“ komandos puolėjas

„Labai svarbu, kad kiekvienose rungtynėse susikurtume progas. Žinoma, kad aikštėje turime Erlingą Haalandą, viskas geriau, nes žinai, kad jis pelnys įvarčius arba bus šalia to. Visgi negalime kiekvienose rungtynėse kliautis vien tik Erlingu. Mums reikia, kad ir kiti žaidėjai muštų įvarčius.“

Enzo Maresca, „Man City“ komandos vyriausiasis treneris

„Šį sezoną nemačiau daug jų rungtynių, bet anksčiau esu keletą kartų žaidęs prieš juos. Tai yra labai gerai puolanti komanda, pavojinga kontratakose, tai yra dalykai, į kuriuos turėsime atkreipti dėmesį. Jie puikiai puola ir pelno įvarčius, todėl privalėsime būti atsargūs.“

Philas Fodenas, „Man City“ komandos saugas

Komandų formos:

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