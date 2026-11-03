„Inter“ Nyderlanduose įveikė „Feyenoord“ ir Čempionų lygoje iškovojo antrą pergalę iš eilės

Antradienį „Inter“ išvykoje be didesnio vargo 3:0 susitvarkė su „Feyenoord“ komanda.
Į priekį Milano atstovus išvedė gynėjas Yannas Bisseckas. Pranašumą dar pirmajame kėlinyje dvigubino Francesco Pio Esposito.
Galiausiai varžovų viltis po pertraukos galutinai nužudė Piotras Zielinskis, pelnęs trečiąjį savo komandos įvartį.
Antrąją pergalę iš eilės šventęs „Inter“ (6 taškai) pakilo į 14-ąją lygos poziciją.
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