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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Alcarazui – netikėta dovana Paryžiuje: varžovas pasitraukė prieš pat mačą

2026-11-05 15:26 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-05 15:26
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Ispanas Carlosas Alcarazas  (ATP-3) pateko į Paryžiuje vykstančio ATP 1000 serijos turnyro ketvirtfinalį net nesužaidęs aštuntfinalio mačo. Jo varžovas italas Matteo Berrettini (ATP-43) dėl traumos pasitraukė iš varžybų.

Carlosas Alcarazas | EPA nuotr.

Ispanas Carlosas Alcarazas  (ATP-3) pateko į Paryžiuje vykstančio ATP 1000 serijos turnyro ketvirtfinalį net nesužaidęs aštuntfinalio mačo. Jo varžovas italas Matteo Berrettini (ATP-43) dėl traumos pasitraukė iš varžybų.

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Septynis „Didžiojo kirčio“ turnyrus laimėjęs C. Alcarazas ketvirtadienį turėjo susitikti su M. Berrettini, tačiau šis prieš dvikovą pranešė negalėsiantis žaisti dėl alkūnės skausmų.

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„Deja, pastarąsias kelias dienas jaučiamas skausmas neleidžia man šį vakarą žengti į kortą“, – socialiniuose tinkluose parašė italas.

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M. Berrettini pastaraisiais metais nuolat kamuoja traumos. Šį sezoną italas jau buvo priverstas pasitraukti iš Paryžiuje vykusio „Roland Garros“ turnyro ketvirtfinalio mačo su Matteo Arnaldi – tuomet jam sutrukdė klubo trauma.

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Pirmąjį ratą dėl aukšto reitingo praleidęs C. Alcarazas Paryžiuje kol kas sužaidė vos vieną mačą. Dėl vietos pusfinalyje penktadienį jis kovos su prancūzu Arthuru Filsu arba amerikiečiu Tayloru Fritzu.

Ispanas dar nėra laimėjęs Paryžiaus turnyro. Neseniai jis tapo aukščiausią reitingą turinčiu varžybose likusiu tenisininku po to, kai trečiadienį iš kovos pasitraukė pirmąją vietą pasaulio reitinge užimantis Alexanderis Zverevas.

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Tuo metu amerikietis Tommy Paulas (ATP-14) ketvirtfinalį pasiekė įveikęs prancūzą Quentiną Halysą (ATP-46). Dvikova baigėsi rezultatu 7:6 (7:3), 6:4. Tai leido T. Paului išsaugoti teorines viltis patekti į „ATP Finals“ turnyrą.

ATP 1000 turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 6,309 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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