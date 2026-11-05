„Baskonia“ vadovas: „Crvena Zvezda“ Koloko šį sezoną pasiūlė 1,5 mln. eurų

Pasak ispano, baskai turi vieną mažiausių biudžetų turnyre, todėl negali varžytis su kitais klubais. J.P.Cazorla pateikė pavyzdį – Christianas Koloko buvo viliojamas į Vitoriją, bet pasirinko Belgrado „Crvena Zvezda“.
„Baskonia“ vadovas teigė, kad serbai pasiūlė centrui 1,5 mln. eurų už šį sezoną. Taip pat jis atskleidė, kad ekipą dominęs Zacharie Perrinas dabar neatvyks – iki sausio mėnesio jis negali palikti Leridos klubo, todėl toliau ieškomas naujas centras.
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