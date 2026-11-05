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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Melania Trump rašo laiškus ir Zelenskiui, ir Putinui

2026-11-05 20:32 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-05 20:32
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JAV pirmoji ponia Melania Trump parašė asmeninius laiškus Rusijos vadovui Vladimirui Putinui ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, ragindama juos siekti ilgalaikės taikos, pranešė Baltieji rūmai.

Melania Trump (nuotr. Instagram)
GALERIJA (20)

JAV pirmoji ponia Melania Trump parašė asmeninius laiškus Rusijos vadovui Vladimirui Putinui ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, ragindama juos siekti ilgalaikės taikos, pranešė Baltieji rūmai.

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Savo kalboje M. Trump pabrėžė, kad itin svarbu pasiekti ilgalaikę taiką regione.

Ji pažymėjo, kad paliaubos Oleškuose tapo įmanomos dėl Rusijos ir Ukrainos prezidentų pastangų ir sukūrė svarbų precedentą.

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„Pasibaigus šiam istoriniam momentui, parašiau asmeninius laiškus V. Putinui ir prezidentui V. Zelenskiui. Davidai ir Kirilai, prašau perduoti šiuos laiškus savo prezidentams mano vardu“, – sakė ji.

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Amerikietiškos iniciatyvos vadovė išreiškė viltį, kad delegacijos užtikrins saugų laiškų pristatymą ir padės sudaryti sąlygas tolesniam dialogui.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Melanios Trump vaidmuo

M. Trump Baltuosiuose rūmuose subūrė Ukrainos ir Rusijos atstovus aptarti paliaubų Oleškuose. Ukrainos delegacijai vadovavo Ukrainos Aukščiausiosios Rados narys Davidas Arakhamia ir Ukrainos parlamento žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinets.

Taip pat skelbta, kad už reikšmingą indėlį V. Zelenskis apdovanojo M. Trump I laipsnio kunigaikštienės Olgos ordinu.

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