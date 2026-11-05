Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis paaiškino, kodėl kai kurioms šalims būtų geriau sudaryti karinius susitarimus su Ukraina

2026-11-05 20:00 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-05 20:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino kitas šalis sudaryti su Kyjivu susitarimus dėl dronų, nes Ukraina gali pagaminti kelis kartus daugiau bepiločių orlaivių (BPO), nei šiuo metu tam skiriama finansavimo. Apie tai valstybės vadovas pareiškė kalbėdamas specialiojoje Ukrainai skirtoje 30-ojo Iberoamerikos aukščiausiojo lygio susitikimo diskusijoje.

Volodymyras Zelenskis
GALERIJA (20)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino kitas šalis sudaryti su Kyjivu susitarimus dėl dronų, nes Ukraina gali pagaminti kelis kartus daugiau bepiločių orlaivių (BPO), nei šiuo metu tam skiriama finansavimo. Apie tai valstybės vadovas pareiškė kalbėdamas specialiojoje Ukrainai skirtoje 30-ojo Iberoamerikos aukščiausiojo lygio susitikimo diskusijoje.

REKLAMA
4

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šis karas visiems laikams pakeitė puolimo ir gynybos technologijas. Tai faktas. Šiandien nė viena šalis negali jaustis iš tiesų saugi neturėdama galingų bepiločių orlaivių sistemų, dronų technologijų ir elektroninės kovos priemonių. Ir tai svarbu ne tik karo metu“, – pažymėjo V. Zelenskis.

REKLAMA
REKLAMA

Jis paaiškino, kad šios technologijos reikalingos valstybės sienoms apsaugoti, jūrų saugumui užtikrinti, teritoriniams vandenims ir kiekvienos šalies išskirtinėms ekonominėms zonoms ginti.

REKLAMA

Be to, jos gali padėti saugoti sudėtingas vietoves, tokias kaip kalnai, miškai ir sunkiai kontroliuojamos teritorijos. Tokios technologijos taip pat gali padėti gelbėti žmonių gyvybes stichinių nelaimių metu.

Dronai gali atlikti visas šias užduotis. Jie gali stebėti, saugoti ir stabdyti nusikaltėlius ar priešus. Ne mažiau svarbios ir šiuolaikinės elektroninės kovos sistemos“, – pridūrė V. Zelenskis.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pabrėžė, kad Ukraina jau išmoko visa tai daryti.

„Galime pagaminti gerokai daugiau dronų, nei šiuo metu turime tam lėšų, ir kartu su savo partneriais kuriame bendras gamybos įmones“, – pareiškė V. Zelenskis.

Jis patikino, kad Ukraina pasirengusi iš tiesų dalytis savo patirtimi ir pačios sukurtomis technologinėmis sistemomis.

„Turime formatą, kurį vadiname susitarimais dėl dronų. Kviečiu prie mūsų prisijungti kiekvieną šalį, siekiančią didesnio saugumo“, – pabrėžė V. Zelenskis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Dronų gamyba Ukrainoje

Kaip pranešė UNIAN, Ukraina padarė didelę pažangą gamindama kovinius dronus, galinčius veikti be kiniškų komponentų.

Ukraina ir JAV taip pat rengiasi pasirašyti susitarimą dėl bepiločių orlaivių. JAV gynybos departamentas ir Ukrainos gynybos institucijos rengė preliminarų susitarimą, kuris turėtų sudaryti sąlygas išplėsti Ukrainos gynybos technologijų bandymus ir gamybą Jungtinių Valstijų teritorijoje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Ko tyli
Ko tyli
2026-11-05 20:15
Kad pietų Korėja absoliučiai nutraukė bet kokius kontaktus su Ukraina net ir karinėje srityje...pamatė kas tokie xoxolai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų