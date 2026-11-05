Zelenskis paaiškino, kodėl kai kurioms šalims būtų geriau sudaryti karinius susitarimus su Ukraina

„Šis karas visiems laikams pakeitė puolimo ir gynybos technologijas. Tai faktas. Šiandien nė viena šalis negali jaustis iš tiesų saugi neturėdama galingų bepiločių orlaivių sistemų, dronų technologijų ir elektroninės kovos priemonių. Ir tai svarbu ne tik karo metu“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Jis paaiškino, kad šios technologijos reikalingos valstybės sienoms apsaugoti, jūrų saugumui užtikrinti, teritoriniams vandenims ir kiekvienos šalies išskirtinėms ekonominėms zonoms ginti.
Be to, jos gali padėti saugoti sudėtingas vietoves, tokias kaip kalnai, miškai ir sunkiai kontroliuojamos teritorijos. Tokios technologijos taip pat gali padėti gelbėti žmonių gyvybes stichinių nelaimių metu.
„Dronai gali atlikti visas šias užduotis. Jie gali stebėti, saugoti ir stabdyti nusikaltėlius ar priešus. Ne mažiau svarbios ir šiuolaikinės elektroninės kovos sistemos“, – pridūrė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad Ukraina jau išmoko visa tai daryti.
„Galime pagaminti gerokai daugiau dronų, nei šiuo metu turime tam lėšų, ir kartu su savo partneriais kuriame bendras gamybos įmones“, – pareiškė V. Zelenskis.
Jis patikino, kad Ukraina pasirengusi iš tiesų dalytis savo patirtimi ir pačios sukurtomis technologinėmis sistemomis.
„Turime formatą, kurį vadiname susitarimais dėl dronų. Kviečiu prie mūsų prisijungti kiekvieną šalį, siekiančią didesnio saugumo“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Dronų gamyba Ukrainoje
Kaip pranešė UNIAN, Ukraina padarė didelę pažangą gamindama kovinius dronus, galinčius veikti be kiniškų komponentų.
Ukraina ir JAV taip pat rengiasi pasirašyti susitarimą dėl bepiločių orlaivių. JAV gynybos departamentas ir Ukrainos gynybos institucijos rengė preliminarų susitarimą, kuris turėtų sudaryti sąlygas išplėsti Ukrainos gynybos technologijų bandymus ir gamybą Jungtinių Valstijų teritorijoje.
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