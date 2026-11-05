Po Musko pareiškimo apie „vargšus Rusijos šauktinius“ – Zelenskio atsakas

Interviu Vokietijos transliuotojui ZDF Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad „SpaceX“ užtikrino Ukrainai svarbų ryšį su „Starlink“.
Tačiau taip pat V. Zelenskis sakė, kad jam „nepatinka E. Musko pozicija dėl karo“ ir jo samprotavimai apie tai, „kaip Rusija praranda karius“.
„Jie yra agresoriai. Dieve, tegul jie praranda karius, esančius svetimoje teritorijoje, o ne savo žemėje. Jeigu jie karių neprarastų, pačioje pradžioje būtų mus okupavę“, – sakė V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas taip pat pažymėjo, kad nesupranta, ar R. Muskas juokauja, ar ne.
Anksčiau M. Muskas „X“ tinkle rašė, kad „begalinės ukrainiečių ir rusų žudynės turi baigtis“, ir ragino „parodyti tam tikrą užuojautą vargšams rusų šauktiniams“, kuriuos jis pavadino „vaikais, neturinčiais kito pasirinkimo, kaip tik eiti kariauti ir žūti nuo dronų smūgių“.
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