Melania Trump ėmėsi iniciatyvos dėl Ukrainos: susitiko su Putino pasiuntiniu ir perdavė svarbią žinią

Renginys buvo skirtas paminėti M. Trump tarpininkavimu pasiektas paliaubas prie Rusijos okupuoto Oleškų miesto Ukrainos Chersono srityje. Jomis siekta sudaryti sąlygas suteikti gyventojams humanitarinę pagalbą ir leisti jiems išvykti. Dėl paliaubų šalys susitarė spalio 23 d., jų laikėsi ir Rusija, ir Ukraina.
„Dabar turime pasitelkti Oleškuose parodytą ryžtą ir ieškoti bendro sutarimo, remdamiesi bendru susirūpinimu dėl nekaltų žmonių kančių“, – sakė M. Trump, turėdama omenyje praėjusį mėnesį jos pastangomis derintas laikinas paliaubas Rusijos okupuotame mieste.
„Kartu galime pasiekti daugiau nei laikinas paliaubas“, – pridūrė ji.
JAV pirmosios ponios kvietimu renginyje Baltuosiuose rūmuose dalyvavo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino specialusis pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas.
Jis padėkojo M. Trump už „išskirtinį humanitarinį vaidmenį“ siekiant Rusijos ir Ukrainos paliaubų.
K. Dmitrijevas pridūrė, kad V. Putinas asmeniškai davė nurodymus dėl operacijos Oleškuose ir perdavė M. Trump padėką.
„Tikiuosi, kad Oleškų pavyzdys paskatins siekti ilgalaikės taikos. Kiekvienas reikšmingas pokytis prasideda nuo mažos kibirkšties“, – per bendrą spaudos konferenciją su Rusijos prezidento pasiuntiniu K. Dmitrijevu ir Ukrainos derybininku dėl paliaubų Davidu Arachamija sakė M. Trump.
Rašė laiškus Putinui
Baigdama ji pranešė parašiusi asmeninius laiškus Rusijos vadovui V. Putinui ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.
„Paliaubos Oleškuose nebūtų įmanomos be prezidento V. Putino ir prezidento V. Zelenskio. Jų bendradarbiavimas sukuria svarbų precedentą siekiant taikos visame regione“, – sakė ji.
Ukrainos žmogaus teisių ombudsmenas Dmytro Lubinecas įteikė M. Trump valstybinį apdovanojimą už jos vaidmenį tarpininkaujant dėl paliaubų Oleškuose, sudariusių sąlygas evakuoti civilius gyventojus. Šios retos, nors ir trumpos, paliaubos leido išminuoti kelius ir gyventojai galėjo išvykti į Ukrainos arba Rusijos kontroliuojamas teritorijas.
Pirmoji ponia taip pat prisidėjo prie pastangų susigrąžinti į Rusiją išvežtus Ukrainos vaikus.
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