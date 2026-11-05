Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

56-erių Melania Trump atskleidė, ką valgo: štai kaip išlaiko tobulą figūrą

2026-11-05 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 15:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV pirmoji ponia Melania Trump, kuriai 2026-aisiais sukako 56-eri, teigia nesilaikanti griežtos dietos. Ji renkasi subalansuotą mitybą, tačiau kartais leidžia sau ir šokolado ar ledų. Prie geros savijautos, pasak jos, prisideda ir pakankamas miegas bei reguliari fizinė veikla.

Melania Trump (nuotr. Instagram)
GALERIJA (4)

JAV pirmoji ponia Melania Trump, kuriai 2026-aisiais sukako 56-eri, teigia nesilaikanti griežtos dietos. Ji renkasi subalansuotą mitybą, tačiau kartais leidžia sau ir šokolado ar ledų. Prie geros savijautos, pasak jos, prisideda ir pakankamas miegas bei reguliari fizinė veikla.

REKLAMA
0

2011 metais duodama interviu žurnalui „Allure“ Melania prisiminė mamos patarimą skirti laiko poilsiui ir savęs priežiūrai. „Kai rūpiniesi savimi, gali rūpintis ir kitais“, – tuomet sakė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Melania Trump

Atskleidė, ką Melania Trump valgo

Kaip 2019 metais pranešė „Inside Edition“, Melania pusryčiams kasdien renkasi kokteilį iš mėlynių, morkų, špinatų, neriebaus jogurto ir obuolių sulčių. Ji taip pat stengiasi per dieną suvalgyti bent septynis vaisius, o mėgstamiausi jos – obuoliai ir persikai.

REKLAMA
REKLAMA

Melania yra pasakojusi, kad vartoja vitaminus A, C ir E, kurie, jos teigimu, padeda palaikyti sveiką odos, plaukų ir nagų išvaizdą.

REKLAMA

Vis dėlto ji ne kartą pabrėžė nesilaikanti jokios griežtos dietos. 2012 metais žurnalui „Refinery29“ Melania sakė, kad jai patinka sveikai maitintis, nes taip jaučiasi geriau ir turi daugiau energijos. Jei užsinori užkąsti, dažniausiai renkasi vaisių arba šiek tiek šokolado.

„Mėgstu šokoladą ir ledus, kartais jų ir suvalgau. Kartais verta pasilepinti ir patenkinti savo norus, jei tik tai derini su sveiku maistu“, – yra sakiusi ji.

REKLAMA
REKLAMA

Pranešama, kad vienas mėgstamiausių Melanios patiekalų – vištiena su parmezanu, patiekiama Niujorko restorane „Jean Georges“, esančiame „Trump Tower“ pastate.

Mitybos ir sveikatingumo trenerė Chloe Couchman teigė, kad Melanios požiūris į maistą atrodo subalansuotas: ji renkasi daug vaisių ir daržovių, tačiau visiškai neatsisako saldumynų. Pasak specialistės, toks racionas suteikia įvairių vitaminų, mineralų ir skaidulų, kurios padeda ilgiau jaustis sočiai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Melanios sveikatingumo rutina, kaip skelbiama, apima pilatesą ir tenisą. Žurnalas „GQ“ taip pat rašė, kad ji dažnai dėvi kulkšnims skirtus svarelius.

Pirmoji ponia yra pasakojusi, kad pilatesas jai padėjo susigrąžinti ankstesnes kūno formas po sūnaus Barrono gimimo. Pranešama, kad pilateso užsiėmimus ji lanko du ar tris kartus per savaitę, vertindama tai, kad šiuos pratimus galima atlikti beveik bet kur.

Vis dėlto sveikatingumo specialistė Cheryl McColgan atkreipė dėmesį į vieną dalyką, kurio Melanios rutinoje, jos teigimu, trūksta – jėgos treniruotes. Specialistės manymu, artėjant perimenopauzei ir menopauzei, tokios treniruotės tampa ypač svarbios, nes gali padėti palaikyti raumenų masę ir kaulų sveikatą.

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų