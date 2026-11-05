56-erių Melania Trump atskleidė, ką valgo: štai kaip išlaiko tobulą figūrą

2011 metais duodama interviu žurnalui „Allure“ Melania prisiminė mamos patarimą skirti laiko poilsiui ir savęs priežiūrai. „Kai rūpiniesi savimi, gali rūpintis ir kitais“, – tuomet sakė ji.
Atskleidė, ką Melania Trump valgo
Kaip 2019 metais pranešė „Inside Edition“, Melania pusryčiams kasdien renkasi kokteilį iš mėlynių, morkų, špinatų, neriebaus jogurto ir obuolių sulčių. Ji taip pat stengiasi per dieną suvalgyti bent septynis vaisius, o mėgstamiausi jos – obuoliai ir persikai.
Melania yra pasakojusi, kad vartoja vitaminus A, C ir E, kurie, jos teigimu, padeda palaikyti sveiką odos, plaukų ir nagų išvaizdą.
Vis dėlto ji ne kartą pabrėžė nesilaikanti jokios griežtos dietos. 2012 metais žurnalui „Refinery29“ Melania sakė, kad jai patinka sveikai maitintis, nes taip jaučiasi geriau ir turi daugiau energijos. Jei užsinori užkąsti, dažniausiai renkasi vaisių arba šiek tiek šokolado.
„Mėgstu šokoladą ir ledus, kartais jų ir suvalgau. Kartais verta pasilepinti ir patenkinti savo norus, jei tik tai derini su sveiku maistu“, – yra sakiusi ji.
Pranešama, kad vienas mėgstamiausių Melanios patiekalų – vištiena su parmezanu, patiekiama Niujorko restorane „Jean Georges“, esančiame „Trump Tower“ pastate.
Mitybos ir sveikatingumo trenerė Chloe Couchman teigė, kad Melanios požiūris į maistą atrodo subalansuotas: ji renkasi daug vaisių ir daržovių, tačiau visiškai neatsisako saldumynų. Pasak specialistės, toks racionas suteikia įvairių vitaminų, mineralų ir skaidulų, kurios padeda ilgiau jaustis sočiai.
Melanios sveikatingumo rutina, kaip skelbiama, apima pilatesą ir tenisą. Žurnalas „GQ“ taip pat rašė, kad ji dažnai dėvi kulkšnims skirtus svarelius.
Pirmoji ponia yra pasakojusi, kad pilatesas jai padėjo susigrąžinti ankstesnes kūno formas po sūnaus Barrono gimimo. Pranešama, kad pilateso užsiėmimus ji lanko du ar tris kartus per savaitę, vertindama tai, kad šiuos pratimus galima atlikti beveik bet kur.
Vis dėlto sveikatingumo specialistė Cheryl McColgan atkreipė dėmesį į vieną dalyką, kurio Melanios rutinoje, jos teigimu, trūksta – jėgos treniruotes. Specialistės manymu, artėjant perimenopauzei ir menopauzei, tokios treniruotės tampa ypač svarbios, nes gali padėti palaikyti raumenų masę ir kaulų sveikatą.