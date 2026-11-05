„Armani Olimpia“ nusileido „Valencia“ ir pralaimėjo aštuntą kartą iš eilės

Milano komanda mačą pradėjo tragiškai – 2:20 sužaidus 4,5 minutės. Atrodė, kad gresia sutriuškinimas, bet iki kėlinio pabaigos šeimininkai stabilizavo situaciją – 15:24. Antrajame ketvirtyje surengtas spurtas 10:0 jau leido ir pirmauti – 29:28. Vis dėlto įpusėjus dvikovai nežymiai priekyje buvo „Valencia“ – 40:37.
Po didžiosios pertraukos prabėgus 7 minutėms svečiai vis dar turėjo 3 taškų atsargą (51:48), tačiau per likusį laiką nepasižymėjo, o „Armani Olimpia“ pelnė 9 taškus ir truktelėjo į priekį – 59:51.
Lemiamą atkarpą jau svečiai pradėjo atkarpa 11:0 ir vėl pirmavo – 62:59. Likus 4 minutėms „Armani Olimpia“ lygino rezultatą – 67:67. Tuomet T.J.Shortso individualus pasirodymas leido kiek atitolti – 73:68. R.J.Cole‘as artino komandą (73:75), bet Armoni Brooksas pataikė tritaškį, o apsigynusi Ispanijos komanda susimetė baudas (80:73) ir prasidėjus paskutinei minutei pergalės iš savo rankų nebepaleido.
„Armani Olimpia“: Leandro Bolmaro 16 (5 atk. kam.), Ousmane‘as Diopas 11, Giampaolo Ricci 10 (3/5 tritaškiai), R.J.Cole‘as (5 rez. perd.) ir Marko Guduričius (0/5 tritaškiai) po 9.
„Valencia“: Kameronas Tayloras 17 (3/6 tritaškiai, 5 atk. kam.), Armoni Brooksas 16 (4/9 tritaškiai), T.J.Shortsas 15 (5 rez. perd.), Nealas Sako 14 (5 atk. kam.).
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