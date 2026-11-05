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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Reuters“: Ukrainos ir JAV sutartis dėl „Starshield“ baigia galioti 2027 m.

2026-11-05 22:04 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-05 22:04
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Ukrainos ir JAV vyriausybės sutartis dėl prieigos prie palydovinio ryšio tinklo „Starshield“ baigs galioti jau kitais metais. Apie tai naujienų agentūrai „Reuters“ pranešė laikinasis Ukrainos ambasados Vašingtone reikalų patikėtinis Denysas Senykas.

Po Ukrainos kariuomenę sukrėtusių „Starlink“ ryšio apribojimų – svarbi žinia (nuotr. Telegram)
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Ukrainos ir JAV vyriausybės sutartis dėl prieigos prie palydovinio ryšio tinklo „Starshield“ baigs galioti jau kitais metais. Apie tai naujienų agentūrai „Reuters“ pranešė laikinasis Ukrainos ambasados Vašingtone reikalų patikėtinis Denysas Senykas.

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Pasak D. Senyko, Ukraina skubiai siekia pradėti derybas dėl naujo susitarimo su JAV vyriausybe. Jis pažymėjo, kad Ukraina iki šiol negavo paaiškinimų dėl netikėtai įvestų palydovinio ryšio tinklo spartos apribojimų. Dėl jų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms tapo sunkiau perimti Rusijos dronus, taip pat teko atšaukti kai kurias operacijas.

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„Sutartis dėl „Starshield“ baigs galioti kitais metais. Suprantame, kad deryboms dėl naujos sutarties sudarymo reikia laiko. Dabar tam kaip tik tinkamas metas. Iš esmės norime aiškumo – ar galėsime tęsti bendradarbiavimą ir kokiomis sąlygomis“, – žurnalistams sakė D. Senykas.

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Diplomatas patikslino, kad sutartis baigs galioti kitų metų viduryje. Tačiau jis nenurodė tikslaus mėnesio.

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Be to, D. Senykas atskleidė, kad Ukraina kreipėsi į JAV prašydama paaiškinti su „Starshield“ susijusį incidentą. Vis dėlto, pasak jo, Pentagonas, Baltieji rūmai ir bendrovė „SpaceX“ į šiuos prašymus neatsakė.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

JAV Senatas pradės tyrimą dėl „Starshield“ apribojimų Ukrainoje

Anksčiau CNN pranešė, kad JAV Senato demokratai ketina pradėti tyrimą dėl palydovinio ryšio sistemos „Starshield“ veikimo apribojimų Ukrainoje. Senato Užsienio reikalų komitetas kreipėsi į privačias bendroves ir valstybines institucijas, prašydamas neištrinti dokumentų bei įrašų, susijusių su JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos veikla, nes jie gali būti reikalingi atliekant tyrimus.

D. Trumpo administracijos tyrimus planuojama pradėti 2027 m. sausį, kai demokratai įgis daugumą Kongrese.

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