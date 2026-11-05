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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainai gresia dar viena sunki žiema: štai į ką kreipėsi Zelenskis

2026-11-05 21:12 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-05 21:12
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino Lotynų Amerikos lyderius padėti Ukrainai gauti skubiai reikalingos įrangos, kad būtų galima remontuoti per Rusijos smūgius apgadintą energetikos infrastruktūrą.

Po griausmingos nakties Rusijoje prabilo Zelenskis: pakomentavo smūgį
GALERIJA (20)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino Lotynų Amerikos lyderius padėti Ukrainai gauti skubiai reikalingos įrangos, kad būtų galima remontuoti per Rusijos smūgius apgadintą energetikos infrastruktūrą.

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„Kiekviena elektrinė Ukrainoje buvo vienaip ar kitaip apgadinta per atakas“, – sakė jis aukščiausiojo lygio susitikime Madride ir pridūrė, kad remonto brigados dirba visą parą, siekdamos atkurti elektros tiekimą.

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„Mums reikia kuo daugiau tarptautinio bendradarbiavimo, kad galėtume toliau atstatyti ir remontuoti savo energetikos sistemą“, – sakė jis susitikime, kuris buvo surengtas Iberoamerikos aukščiausiojo lygio susitikimo paraštėse. Ši bendrija vienija 22 ispaniškai ir portugališkai kalbančias valstybes, daugiausia įsikūrusias Lotynų Amerikoje.

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Tarp susitikimo dalyvių buvo Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas, Gvatemalos prezidentas Bernardo Arevalo, Hondūro prezidentas Nasry Asfura, Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Zelenskis prašo pagalbos

„Žinome, kad Ispanijos ir Lotynų Amerikos bendrovės gali padėti šiuo klausimu, gali tai paremti“, – sakė V. Zelenskis, paminėjęs galimą transformatorių tiekimą iš Brazilijos, Meksikos, Argentinos ir Kolumbijos bei elektros kabelių tiekimą iš Čilės.

Jis taip pat paragino Ispanijos gamintojus tiekti elektros įrangą, kabelius ir generatorius.

„Mums reikia įrangos, suderinamos su mūsų elektros tinklu, ir jos reikia greitai“, – sakė V. Zelenskis, ragindamas lyderius padėti užmegzti tiesioginį ryšį su bendrovėmis ir gamintojais, kad būtų paspartintas tiekimas.

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Rusijai toliau atakuojant Ukrainos energetikos infrastruktūrą, šaliai gresia dar viena sunki žiema.

Tuo metu JAV vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti karą, regis, vėl atgijo.

Tarpininkaujant JAV, Jungtiniuose Arabų Emyratuose lapkričio 10 ir 11 dienomis turėtų būti atnaujintos derybos, kuriose dalyvaus Ukraina, Rusija ir Jungtinės Valstijos.

Anksčiau duotame interviu Vokietijos visuomeniniam transliuotojui ZDF V. Zelenskis išreiškė viltį, kad demokratų pergalė JAV kadencijos vidurio rinkimuose prisidės prie amerikiečių paramos Ukrainai didinimo ir sustiprins spaudimą Kremliaus šeimininkui Vladimirui Putinui nutraukti karą.

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Zbigniew
Zbigniew
2026-11-05 21:33
gerai viską darai Volodemirai,atšaldyk tuos jobanus hoholus iki kondicijos 200,nes jie pasibaigus karui bus niekam nereikalingi.
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