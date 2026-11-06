Lietuva ir Europos Komisija pasirašys susitarimą dėl Ukrainos atstatymo projekto

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos iniciatyva „Ukrainos ateities mokykla“ taps EK remiamu „Team Europe“ projektu.
Siekiama atkurti sunaikintą švietimo infrastruktūrą
Ši partnerystė sudarys sąlygas Žytomyro mieste Rusijos agresijos metu 2022-aisiais sugriauto 25-ojo licėjaus vietoje pastatyti modernų ugdymo ir bendruomenės centrą.
Pasak ministerijos, projektu siekiama ne tik atkurti karo sunaikintą švietimo infrastruktūrą, bet ir sukurti saugią bei šiuolaikinius Europos standartus atitinkančią mokymosi aplinką Ukrainos vaikams ir bendruomenei.
Šiuo metu prie projekto prisideda Lietuva, Airija bei EK, o „Team Europe“ iniciatyva turėtų paskatinti prisijungti ir kitas ES valstybes nares.
Susitarimas bus pasirašytas Vilniuje vyksiančių Lietuvos tarptautinių partnerysčių dienų metu, dalyvaujant už tarptautines partnerystes atsakingam eurokomisarui Jozefui Sikelai ir Lietuvos užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui.
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