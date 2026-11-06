Nepaisant gausios kritikos – JAV komisijos pritarimas Trumpo projektui

Daugiausia kritikos sulaukė numatyta 76 metrų aukščio statinio vieta – šalia svarbių Arlingtono nacionalinių kapinių, kuriose palaidoti šimtai tūkstančių JAV karių.
Milžiniška arka būtų gerokai aukštesnė už jos įkvėpimo šaltinį – Paryžiaus Triumfo arką. Ji taip pat iškiltų virš Linkolno memorialo, esančio tiesiai kitoje Potomako upės pusėje.
Nacionalinė sostinės planavimo komisija (NCPC) ketvirtadienį vėlai vakare patvirtino projektą: 8 jos nariai balsavo už, 4 – prieš.
Keturi prieštaravę komisijos nariai taip pat nesėkmingai siūlė atidėti sprendimą. Jie atkreipė dėmesį į teisines abejones, Kongreso neskirtas lėšas projektui finansuoti ir klausimus dėl gynybos sekretoriaus Pete'o Hegsetho teiginių, kad arka bus naudojama kariuomenės reikmėms.
Tačiau dauguma komisijos narių, tarp kurių yra D. Trumpo sąjungininkų, balsavo prieš sprendimo atidėjimą. Vienas komisijos narys pažymėjo, kad „projekto iniciatorius tikisi sprendimo dar šį vakarą“.
D. Trumpo administracija pranešė ketinanti nedelsdama pradėti darbus, gavusi komisijos pritarimą, nebent paskutinę minutę įsikištų teismas.
„Neteisėtas projektas“
Triumfo arka yra vienas iš kelių D. Trumpo inicijuotų projektų, kuriais jis siekia palikti savo asmeninį pėdsaką sostinėje. Daugelis jų sukėlė teisinius ginčus.
Tarp jų – Baltųjų rūmų pokylių salė, kuriai pastatyti D. Trumpas nurodė nugriauti visą prezidento rezidencijos sparną. Galiausiai Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad ieškovas, siekęs sustabdyti projektą, neturėjo teisės pareikšti tokio ieškinio.
Kitas projektas – ne kartą atnaujintas Atspindžių baseinas, didžiulis stačiakampis vandens telkinys Nacionalinėje alėjoje.
D. Trumpas taip pat pasiūlė pertvarkyti istorinį Vašingtono golfo aikštyną „East Potomac Golf Links“ prie Potomako upės. Įgyvendinant šį planą buvo iškirsta šimtai medžių, kol teisėjas projektą sustabdė.
Keli veteranai kreipėsi į teismą siekdami sustabdyti arkos statybą ir teigdami, kad pagal įstatymus projektui būtinas Kongreso pritarimas. Šią savaitę Vašingtono ir Virdžinijos generaliniai prokurorai taip pat užginčijo projektą teisme.
Projekto vieta – šiuo metu žole apaugusi žiedinė sankryža – yra vienas pagrindinių D. Trumpo administracijos argumentų ginant šį sumanymą.
Projekto šalininkai teigia, kad Kongresas daugiau nei prieš šimtmetį pritarė paminklo statybai šioje vietoje. Tačiau anuomet buvo numatyta pastatyti dvi dideles kolonas, turėjusias simbolizuoti Šiaurę ir Pietus per JAV pilietinį karą, o ne triumfo arką.
Bylą nagrinėjanti federalinio apygardos teismo teisėja Tanya Chutkan įpareigojo D. Trumpo administraciją iš anksto pranešti apie bet kokius darbus šioje vietoje, esančioje JAV sostinės pakraštyje.
Daugiau kaip 100 žmonių, dažnai kalbėjusių įvairių organizacijų vardu, iki vėlaus vakaro reiškė beveik vieningą nepritarimą projektui.
Pirmas pasisakė demokratų kongresmenas Jaredas Huffmanas iš Atstovų Rūmų Gamtos išteklių komiteto, atsakingo už viešuosius parkus.
„Ši arka padarytų gėdą Amerikai, mūsų idealams ir įstatymams“, – sakė jis, perspėdamas, kad prie projekto dirbantys rangovai gali pažeisti įstatymus.
„Raginu visus pareigūnus ir įmones, prisidedančius prie šio neteisėto projekto, įvertinti teisines rizikas, su kuriomis gali susidurti jį įgyvendindami“, – sakė jis.
„Nes, jei kartais negirdėjote, netrukus turėsime naują Kongresą, kuris labai rimtai žiūri į teisės viršenybės principą“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje demokratų pergalę antradienį vykusiuose kadencijos vidurio rinkimuose ir jų perimtą Kongreso kontrolę.
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