„Crvena Zvezda“ po dramatiškos kovos palaužė „Olympiacos“

Sužaidus 2,5 minutės „Olympiacos“ dar pirmavo 7:6, bet „Crvena Zvezda“ laimėjo atkarpą 13:0 ir įgijo dviženklį pranašumą – 19:7. Šeimininkai antrojo ketvirčio viduryje priartėjo (16:21), bet vėl krito į duobę – svečiai pirmąją mačo dalį baigė 12 taškų be atsako ir įpusėjus rungtynėms triuškino varžovus 40:22.
Po didžiosios pertraukos vaizdas aikštelėje nesikeitė – toliau Eurolygos čempionai buksavo puolime ir skirtumas perkopė 20 taškų ribą – 46:24. OLY neketino sudėti ginklų – išsijudinusi prie varžovų krepšio spurtavo 15:2 ir deficitas ištirpo iki vienaženklio skaičiaus – 39:48. Ketvirtis pasibaigė „Crvena Zvezda“ turint 10 taškų atsargą – 51:41.
„Olympiacos“ toliau vijosi varžovus ir 36-ąją minutę atsilikimas sumažėjo iki 50:55. Likus kiek daugiau nei minutei komandas skyrė jau tik vienas metimas – 55:57. Vis dėlto Christianas Koloko pataikė dvitaškį, o Chrisas Jonesas pridėjo tritaškį (62:55) ir per likusias 45 sekundes pergalės iš savo rankų Serbijos klubas nebepaleido.
„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas 27 (3/10 tritaškiai, 6 atk. kam., 28 naud. bal.), Evanas Fournier 12 (2/12 tritaškiai), Cory Josephas 5.
„Crvena Zvezda“: Jordanas Nwora 18 (2/6 tritaškiai, 13 atk. kam., 5 kld.), Chrisas Jonesas 10 (2/3 tritaškiai), Tysonas Carteris 7.
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