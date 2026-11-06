Bolonijoje – Dubajaus ekipos pergalė

Džanano Musos du tritaškiai padėjo Dubajaus ekipai atitrūkti 17:8, tačiau greitai iš skirtumo neliko nieko – 15:17. Elie Okobo sužaidė geresnę atkarpą, tuo tarpu McKinley Wrightas „Dubai“ pranašumą pavertė dviženkliu – 33:22. Po pirmos mačo dalies svečiai pirmavo 48:34.
Po pertraukos savo pozicijas „Dubai“ tvirtino tik labiau (62:43), o skirtumas tik augo – 76:53. Prieš akis buvo dar visas kėlinys, tačiau jis situacijos nebekeitė.
„Virtus“: Aliou Diarra 19 (7 atk. kam., 30 n.b.), Wendellis Moore‘as 15, Trentas Frazieris 12, Bo Klintmanas 7.
„Dubai“: Mfiondu Kabengele (9 atk. kam.) ir McKinley Wrightas – po 16, Tornike Shengelia 14, Dwyane‘as Baconas 13 (5 atk. kam.), Elie Okobo 10.
Kabengele going UPPP 🥵 Isn't that a familiar sight? #MotorolaMagicMoment @Moto I @dubaibasket https://t.co/30ETh5SoUq— EuroLeague (@EuroLeague) November 6, 2026
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