Nelaimė lietuvių pamėgtoje saloje: laive rasta 12 kūnų

Daugiau informacijos apie 12 žuvusiųjų tapatybę ir jų mirties aplinkybes kol kas nepateikta.
Graikijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė, kad laivas pirmadienio rytą aptiktas maždaug už 15 jūrmylių (28 km) į pietus nuo Kretos.
Piečiau Kretos buvo aptikti dar du laivai: viename buvo 47 žmonės, kitame – 40. Pakrančių apsaugos tarnyba pranešė, kad visi jie vežami į uostą pietinėje Kretos pakrantėje.
Pastaraisiais mėnesiais tūkstančiai migrantų mėgina pavojingu jūrų keliu iš šiaurinių Afrikos krantų pasiekti Graikiją.
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