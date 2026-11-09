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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Nelaimė lietuvių pamėgtoje saloje: laive rasta 12 kūnų

2026-11-09 08:32 / šaltinis: ELTA
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2026-11-09 08:32
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Graikijos pareigūnai pirmadienio rytą į pietus nuo Kretos salos aptiktame migrantus vežusiame laive aptiko 12 žuvusiųjų kūnus. Pro šalį plaukęs krovininis laivas išgelbėjo iš to paties laivo 18 žmonių, pranešė pakrančių apsaugos tarnyba.

Migrantai Kretoje EPA

Graikijos pareigūnai pirmadienio rytą į pietus nuo Kretos salos aptiktame migrantus vežusiame laive aptiko 12 žuvusiųjų kūnus. Pro šalį plaukęs krovininis laivas išgelbėjo iš to paties laivo 18 žmonių, pranešė pakrančių apsaugos tarnyba.

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Daugiau informacijos apie 12 žuvusiųjų tapatybę ir jų mirties aplinkybes kol kas nepateikta.

Graikijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė, kad laivas pirmadienio rytą aptiktas maždaug už 15 jūrmylių (28 km) į pietus nuo Kretos.

Piečiau Kretos buvo aptikti dar du laivai: viename buvo 47 žmonės, kitame – 40. Pakrančių apsaugos tarnyba pranešė, kad visi jie vežami į uostą pietinėje Kretos pakrantėje.

Pastaraisiais mėnesiais tūkstančiai migrantų mėgina pavojingu jūrų keliu iš šiaurinių Afrikos krantų pasiekti Graikiją.

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