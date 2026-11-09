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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje – tarptautinės NATO pratybos

2026-11-09 06:25 / šaltinis: ELTA
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2026-11-09 06:25
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Šią savaitę Lietuvoje prasidės tarptautinės stalo pratybos, kurių metu bus tikrinamas NATO šiaurės rytų flango energetinis saugumas bei atsparumas galimoms grėsmėms. 

NATO vėliava 123rf.com

Šią savaitę Lietuvoje prasidės tarptautinės stalo pratybos, kurių metu bus tikrinamas NATO šiaurės rytų flango energetinis saugumas bei atsparumas galimoms grėsmėms. 

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Kaip praneša NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras, „Coherent Resilience 2026 Northeast Tabletop Exercise“ (CORE 26-NE) pratybos suburs per 100 NATO sąjungininkių bei jų partnerių atstovų.

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„Visą savaitę truksiančių pratybų metu, remiantis iš anksto parengtu scenarijumi, bus nagrinėjamos NATO šiaurės rytų regiono energetinio saugumo ir atsparumo situacijos“, – teigiama pranešime spaudai. 

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„Pratybų dalyviai nagrinės regioninių elektros ir dujų tinklų tarpusavio priklausomybę, vertins energijos tiekimo grandinių pažeidžiamumą ir ieškos būdų, kaip sustiprinti kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą bei atsparumą. Pratybos taip pat skatins ekspertų bendradarbiavimą, padės geriau įvertinti galimas grėsmes ir ieškoti koordinuotų atsako į regioninius energetinio saugumo iššūkius sprendimų“, – praneša NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras. 

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Lietuvoje vyks tarptautinės pratybos: tikrins NATO šiaurės rytų flango energetinį pasirengimą

Kaip skelbiama, stalo pratybos „Coherent Resilience“ (CORE) skirtingose šalyse rengiamos nuo 2014-ųjų. 

Pagrindinė pratybų užduotis – stiprinti aljanso narių, partnerių bendradarbiavimą, regioninį atsparumą daugiausiai dėmesio skiriant Baltijos šalims, Lenkijai bei Suomijai. 

NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras Vilniuje veikia nuo 2012-ųjų. Tarptautinė karinė organizacija konsultuoja operacinio energetinio saugumo klausimais, vykdo tikslinius mokslinius tyrimus bei prisideda prie energetinio saugumo rizikų vertinimo. 

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