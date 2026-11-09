Sinkevičius lankysis Vilniaus arkikatedroje, kur ieškota Vytauto Didžiojo palaikų

Praėjusią savaitę mokslininkai tyrė istorijos tyrinėtojo Sauliaus Poderio nurodytą vietą arkikatedros požemyje, kur esą tarpukariu galėjo būti perlaidoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo palaikai.
Mokslininkai tyrė užmūrytą patalpą šalia Šv. Kazimiero koplyčios. Per išgręžtą angą ji apžiūrėta 3D kamera ir skeneriu, taip pat paimti mikrobiologiniai mėginiai.
Pirminiais duomenimis, ten nerasta nei žmogaus palaikų, nei sarkofago požymių, tik akmenų krūva.
Penktadienį Lietuvos istorijos institutas pranešė užbaigęs pirmąjį mažos apimties invazinio tyrimo etapą, sutvarkęs tyrimų vietą. Toliau bus analizuojami surinkti duomenys.
M. Sinkevičius anksčiau teigė pasitikintis tyrimus atliekančiais mokslininkais ir pabrėžė, kad Vytauto Didžiojo palaikų paieškos turi būti vykdomos profesionaliai.
BNS rašė, kad liepą Vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus, kuriais, be kita ko, siekiama patikrinti hipotezes dėl galimos Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vietos.
Šių veiksmų imtasi po to, kai S. Poderis pavasarį pranešė turįs įrodymų, jog tarpukariu valdovo palaikai galėjo būti aptikti, tačiau dėl politinių sumetimų apie tai nepaviešinta, o palaikai vėl paslėpti.
Vyriausybės kanceliarijos duomenimis, mažos apimties invaziniam tyrimui skirta daugiau kaip 33,6 tūkst. eurų. Tyrimai kitąmet bus tęsiami, jeigu Lietuvos istorijos instituto mokslininkai laimės Mokslo tarybos paskelbtą konkursą.
Vytautas Didysis (apie 1350–1430 m.) Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą įgijo 1392 metais ir šalį valdė iki savo mirties.
Su jo vardu siejamas bajorijos stiprėjimas, krikščionių Bažnyčios įsitvirtinimas, gotikinės architektūros ir raštingumo plitimas, pakantumas kitatikiams, LDK simbolių ir pinigų atsiradimas, pergalės prieš kaimynes, didžiausia kada nors turėta Lietuvos teritorija.
Vytautas Didysis buvo vienas pagrindinių Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės vadų Žalgirio mūšyje 1410 metais, per kurį palaužta Vokiečių ordino karinė galia.
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