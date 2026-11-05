Sinkevičius: šeimos paketas gali būti modifikuotas, bet jo esmė nesikeis

„Paketas bus. Ar jis bus modifikuotas kažkiek – galimai, bet paketo esmė nesikeis. Vis tiktai tą demografinę situaciją turim keisti, turim suvokti ją kaip labai rimtą mūsų valstybės ateičiai“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime sakė premjeras.
„Niekas neturi prasmės politikoje, jeigu dėl kažko nesutariama. Eiti į Seimo posėdžių salę koalicijai nesusitarus, tai reiškia, kad balsavime bus chaosas. Reiškia, kad nebus susitarimo dėl to, ką mes palaikom ir ką mes remiam“, – pridūrė premjeras.
M. Sinkevičiaus teigimu, susitarta dėl vaiko priežiūros išmokos – jos lubos nuo kitų metų liepos 1 dienos siektų keturis vidutinius darbo užmokesčius (VDU).
„Yra pokalbiai dėl kitų priemonių, kas susiję su maitinimu. Yra pasiūlymai, kad nuo rugsėjo kitų metų trečiokai tik, nuo 2028 metų – ketvirtokai. Man atrodo, viskas tvarkoje. Į ateitį prognozuoti iki dešimtos klasės, nežinau, ir nežinau, ar teisinga palikti kitoms valdžioms šios valdžios kažkokius sprendimus“, – kalbėjo premjeras.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius anksčiau ketvirtadienį teigė, kad svarbiausios sąlygos kalbant apie šeimos paketą – būsto prieinamumas ir 100 proc. išmokos tėvystės ir motinystės atostogoms.
„Tai yra pagrindiniai du dalykai, kurie, aš manau, yra fundamentalūs ir kalba apie elementarų sąžiningumą tėvų atžvilgiu. Visa kita mes esam pasiryžę diskutuoti“, – žurnalistams teigė V. Sinkevičius.
„Aš vis tiek norėčiau, kad mes pradinukams nemokamą maitinimą padarytume iki galo, nes šiuo atveju lygiai taip pat galim kalbėti, kiek yra maisto nesuvalgoma, suvalgoma, bet skurdas ir ypatingai skurdas tarp vaikų yra vis dar pakankamai aukštame lygmenyje ir kai kuriems vaikams tai yra vienintelė karšto maisto porcija, kurią jie suvalgo per dieną“, – kalbėjo politikas.
Kaip rašė BNS, premjeras yra sakęs, kad kitų metų valstybės biudžete vadinamajam šeimos paketui bus skirta apie 150 mln. eurų.
Paketu siekiama didinti gimstamumą – iki 2034 metų tam reikėtų beveik 800 mln. eurų.
Plane numatyta nuo 2029 iki 2034 metų suteikti nemokamą maitinimą visiems penktų–dešimtų klasių mokiniams, nevertinant šeimos pajamų, o viešiesiems finansams tai kainuotų apie 376 mln. eurų.
Be to, pakete siūloma didinti išmokas vaiko priežiūrai – tam reikėtų apie 123,6 mln. eurų. 110 mln. eurų ketinama skirti vaiko priežiūros ir užimtumo krepšeliui – kompensuoti auklių paslaugas, prailgintas grupes ar stovyklas vaikams iki 12 metų, 67 mln. eurų – pirmajam būstui įsigyti, maždaug 50 mln. eurų – pensijų draudimui vaiko priežiūrai ir slaugai, apie 11 mln. eurų – didinti ligos išmokas tėvams, prižiūrintiems sergančius vaikus. Žadama finansiškai skatinti į Lietuvą gyventi grįžtančias šeimas.