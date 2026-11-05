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Mindaugas Sinkevičius: reikia užbaigti neapibrėžtį dėl partnerysčių, tai „sutvarkyti parlamente“

2026-11-05 13:36 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 13:36
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad reikia Civilinio kodekso pakeitimais sureguliuoti partnerystes, ragindamas tai „sutvarkyti parlamente“ ir deklaruodamas pasitikėjimą teisingumo ministre Rita Tamašuniene.

Mindaugas Sinkevičius (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad reikia Civilinio kodekso pakeitimais sureguliuoti partnerystes, ragindamas tai „sutvarkyti parlamente“ ir deklaruodamas pasitikėjimą teisingumo ministre Rita Tamašuniene.

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„Manau, kad reikia užbaigti tuos teisinius klausimus ir tą neapibrėžtį, nes yra ne viena byla. Teismai pasisako, yra ir Konstitucinio Teismo sprendimas 2025 metų. Tai reikia viską sutvarkyti parlamente“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė ministras pirmininkas.

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„Aš esu sakęs ir savo frakcijos atstovams: jeigu tai yra Civilinio kodekso pataisymų klausimai, tai išspręskime tuos klausimus ir pabaikime, nes prasideda tokia teisinė ekvilibristika, kuri man nepatinka, kad teismo sprendimai yra vykdytini, nekvestionuotini, bet, suprask, Civilinis kodeksas nenumato tokių santuokų arba tokių santykių registravimo ir tada Teisingumo ministerija skundžia“, – kalbėjo jis.

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M. Sinkevičius pabrėžė, kad Seime yra registruoti „trys ar keturi pasiūlymai“ partnerystėms sureguliuoti, kurių vieną reikėtų išsirinkti ir „pabaigti tą klausimą“.

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Taip premjeras šnekėjo po to, kai Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis anksčiau nurodė, kad sprendimai dėl partnerysčių registravimo turės atsirasti ministerijoje po to, kai šiai teks mokėti baudas už teismo sprendimų nevykdymą.

„O teisingumo ministrė, su kuria kalbėjau, sakė „ne“, priešingai. (...) Tai aš savo kabineto nariais pasitikiu“, – sakė Vyriausybės vadovas, paklaustas, ar labiau tiki L. Šedvydžiu, ar R. Tamašuniene.

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Kaip rašė BNS, Teisingumo ministerijai nepavykus užginčyti teismų įpareigojimo valstybei registruoti dviejų vilniečių moterų partnerystę, įstaiga toliau žada nevykdyti įsiteisėjusio sprendimo, argumentuodama, kad nėra įstatymu nustatytos registravimo tvarkos.

Skaičiuojama, kad dėl partnerystės registravimo iš viso į teismus jau kreipėsi pusšimtis porų, maždaug pusė vis dar bylinėjasi. Dalyje procesų valstybei jau teko padengti bylinėjimosi išlaidas, kurios siekia tūkstančius eurų.

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Po praėjusių metų balandžio Konstitucinio Teismo nutarimo R. Tamašunienei pareiškus, kad nerengs partnerystę reguliuojančio įstatymo projekto, grupė Seimo socialdemokratų, liberalų ir konservatorių pernai rudenį registravo lyčiai neutralios partnerystės įteisinimą per Civilinį kodeksą, tačiau šis projektas vis neįrašomas į parlamento plenarinių posėdžių darbotvarkę.

Praėjusią kadenciją Seime pradėti svarstyti du įstatymų projektai, susiję su skirtingų ir vienos lyties porų santykių reguliavimu – Civilinės sąjungos įstatymas ir Civilinio kodekso pataisos, įvedančios „artimojo ryšio“ sąvoką, tačiau pakeitimai nebuvo priimti.

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