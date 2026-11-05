Sinkevičius kritikuoja „valstiečių“ reikalavimą dėl referendumo: ultimatyvi šneka man nelabai priimtina

„Man, kaip politikui, ta ultimatyvi šneka nelabai priimtina. Sieti patariamąjį referendumą šeimos klausimu su biudžetu… Klausimas: kaip čia susiję? Toks ultimatyvumas iš koalicijos partnerių man nelabai priimtinas“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį teigė M. Sinkevičius.
Vyriausybės vadovas teigia šį klausimą aptaręs koalicijos taryboje ir patikinęs „valstiečius“, jog klausimas dėl patariamojo referendumo Seime nebus vilkinamas.
„Mes kalbėjome koalicijos taryboje, kad nesudarysime kliūčių tam klausimui būti sprendžiamam parlamente. Neįsipareigosime būtinai pritarti tam referendumui, nes frakcijose yra skirtingos nuomonės, bet nesudarysime dirbtinių kliūčių klausimą marinuoti (…) komitete (…). Aš už tai, kad klausimas tikrai būtų atiduotas Seimui spręsti. Reikia referendumo – tai reikia, nereikia – tai nereikia. Bet norėčiau, kad kolegos nepriešpastatytų tokių klausimų: čia vienas vertybinis klausimas, kitas yra biudžetas, pagal kurį visi gyvensime. Šantažas čia nereikalingas“, – sakė ministras pirmininkas.
Seimo Etikos ir procedūrų komisija (EPK) bendru sutarimu nusprendė pradėti tyrimą dėl parlamento TTK pirmininko Juliaus Sabatausko veiksmų ir galimo neveikimo svarstant patariamojo referendumo dėl šeimos sampratos klausimą.
M. Sinkevičius viliasi, jog šiuo klausimu pavyks rasti sutarimą.
„Aš noriu tikėti, kad tų kliūčių po šios retorikos sumažės, nuimsime įtampas ir leisime Seimui rudens sesijoje apsispręsti, reikia referendumo kartu su savivaldos rinkimais ar nereikia“, – teigė jis.
Kaip skelbė ELTA, praėjusią savaitę po koalicinės tarybos posėdžio Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas A. Veryga pareiškė, kad „valstiečių“ balsavimui dėl biudžeto didelę įtaką turės tolesnė patariamojo referendumo dėl šeimos sampratos klausimo eiga parlamente.
Tai, pasak A. Verygos, bus vienas iš kriterijų, rodantis, ar „valstiečiai“ yra rimtai vertinami kaip koalicijos partneriai.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas šią savaitę teigė, kad dabar nėra tinkamas laikas iniciatyvai dėl referendumo.
Balandžio pradžioje Seimas po pateikimo pritarė 63 Seimo narių iniciatyvai dėl patariamojo referendumo, susijusio su Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta šeimos samprata. Seimo TTK buvo gavęs trijų universitetų – Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto – ekspertines išvadas, tačiau šis klausimas komiteto posėdyje svarstytas dar nebuvo.
Rugsėjį Seimo nariai kreipėsi į J. Sabatauską, ragindami pateikti ekspertines išvadas komiteto nariams, įtraukti klausimą į artimiausio posėdžio darbotvarkę ir užtikrinti, kad jis būtų apsvarstytas laiku. Po kreipimosi buvo paskelbti spalio 1 d. numatyti komiteto klausymai, tačiau jų išvakarėse pranešta apie atšaukimą.
Kreipimesi pabrėžiama, kad tam, jog Seimas galėtų priimti sprendimą dėl patariamojo referendumo paskelbimo, būtinas procedūras reikia užbaigti iki gruodžio 7 d.
Seime pirmasis biudžeto projekto svarstymas numatytas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d.
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