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Iš Lenkijos – į Lietuvą: Pabradėn atvyks dar JAV 50 karių

2026-11-05 13:21 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 13:21
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Pusšimtis Jungtinių Amerikos Valstijų karių, kurie šiuo metu yra Lenkijoje, bus perdislokuoti į Pabradę, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)

Pusšimtis Jungtinių Amerikos Valstijų karių, kurie šiuo metu yra Lenkijoje, bus perdislokuoti į Pabradę, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius.

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„Dar papildomai 50 karių iš Lenkijos bus perdislokuoti į Pabradę, kaip on top (liet. papildomai) to, kas atkeliauja lapkritį. Kas yra gera žinia, kitaip tariant, sąjungininkai, Jungtinės Amerikos Valstijos, mūsų partnerystę vertina“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė Vyriausybės vadovas.

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Paklaustas apie Lietuvos rengiamą pasiūlymą amerikiečiams dėl nuolatinio JAV karių dislokavimo, M. Sinkevičius teigė, kad dėl sąjungininkų karių daroma viskas, tačiau tokie dalykai greitai nesisprendžia.

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„Tokie dalykai niekada greitai nesisprendžia. Pasižiūrėkite, rotacijų pasikeitimas kiek užtruko, vasarą klausinėjote, kada, kada? Ir rudenį klausinėjote, o lapkritį atėjo tas laikas. Tai tokie procesai užtrunka“, – aiškino jis.

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„Mes tikrai darysime viską (dėl JAV karių – BNS). Nėra taip, kad Lietuvai panorėjus, Amerika ima ir vykdo. Amerika turi savo strateginių tikslų, mąsto, kur savo kariuomenės kontingentą dislokuoti. Taip kad čia nuo mūsų norų vien tik tai vienpusiškai viskas nepriklauso, bet politinis, diplomatinis darbas dirbamas“, – nurodė jis.

Kaip skelbė BNS, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ketvirtadienį tikino, jog Lietuva yra paruošusi savo pasiūlymų paketą dėl nuolatinio JAV karių dislokavimo Lietuvoje, tačiau jo Vašingtonui dar nepateikė – derina pasiūlymus tarp institucijų.

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Spalio pradžioje JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys ir idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę.

Premjeras yra sakęs, kad Lietuva yra pasiruošusi priimti JAV karius nuolatiniam dislokavimui ir padengti nuolatinės bazės šalyje išlaidas, jeigu amerikiečiai priimtų tokį sprendimą.

Šiuo metu skirtingas JAV karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas devynis mėnesius rotuojamas nuo 2014 metų.

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