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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Minėdamas 100-metį Adamkus nepamiršo Almos: ištarė jautrius žodžius

2026-11-03 20:42 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-03 20:42
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Šimtąjį gimtadienį minintis kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus sako visą gyvenimą siekęs ginti Lietuvos laisvę, o jaunąją kartą ragina kurti šalies ateitį.

LNOBT – prezidento Valdo Adamkaus 100-mečio iškilmės | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (43)

Šimtąjį gimtadienį minintis kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus sako visą gyvenimą siekęs ginti Lietuvos laisvę, o jaunąją kartą ragina kurti šalies ateitį.

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„Daug visko buvo. Sėkmių ir abejonių, likimo smūgių ir gražių laimėjimų. Dariau, ką galėjau. Ir šiandien atvirai žvelgiu žmonėms į akis“, – antradienį Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre Vilniuje vykusiame jo 100-mečio minėjime teigė V. Adamkus.

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„Ypač į jaunimą, kurio esu klausęs ir vėl kartoju: kas, jeigu ne jūs? Kas, jeigu ne jūs, kurs ateities tėvynę, kas, jeigu ne jūs, tvarkys ją laisvės ir demokratijos pagrindais?“ – pabrėžė jis.

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Pasak kadenciją baigusio prezidento, jo gyvenimą labiausiai paveikė praėjusio amžiaus vidurio įvykiai – sovietų ir nacių okupacijos, kurios leido suprasti laisvės vertę.

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„Būdamas jaunas supratau, kokia vertybė yra laisvė, ir tai tapo mano gyvenimo pagrindu. Kiek galėjau, stengiausi ginti savo, savo tautos, savo valstybės laisvę“, – sakė V. Adamkus.

Jis taip pat pabrėžė, kad Lietuvos laisvės siekis ir valstybės kūrimas buvo bendras daugelio žmonių darbas.

„Šioje kovoje nieko nebūčiau pasiekęs be jūsų, be Lietuvos žmonių“, – teigė prezidentas.

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V. Adamkus prisiminė Kazį Grinių, Gabrielių Žemkalnį, Vytautą Kavolį, Stasį Lozoraitį ir kitas asmenybes, kurios, anot jo, padėjo eiti tikrųjų vertybių keliu.

„Žmonės, su kuriais teko ir tenka bendrauti, buvo ir lieka mano stiprybė ir mano atrama“, – kalbėjo jis.

Prisiminė ir Almą

Savo kalboje kadenciją baigęs prezidentas taip pat prisiminė prieš kelerius metus mirusią žmoną Almą Adamkienę, ją pavadino didžiausia gyvenimo dovana.

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„Negaliu nepaminėti Almos – žmogaus, kuris man buvo didžiausia Dievo ir likimo dovana, su kuriuo nuėjome ilgą kelią, kuriame nebuvo pagailėta nei sunkumų, nei išbandymų. Bet ne veltui dar senovės romėnų sakyta, kad meilė nugali viską“, – teigė V. Adamkus.

Baigdamas kalbą prezidentas dėkojo Lietuvos žmonėms už bendrą darbą kuriant valstybę.

„Ačiū visiems, kas į šį klausimą atsako savo kasdieniu darbu. Ačiū visiems, su kuriais ėjome ir einame tuo pačiu keliu – Lietuvos keliu. Ačiū jums, brangūs ir mylimi Lietuvos žmonės, kad leidote ir leidžiate būti vienu iš jūsų!“ – sakė jis.

V. Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune. Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukęs į Vakarus, vėliau apsigyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur dirbo aplinkosaugos srityje.

Lietuvos prezidento pareigas jis ėjo dvi kadencijas – 1998–2003 ir 2004–2009 metais.

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