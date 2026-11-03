Juozas Statkevičius ypatingoje šventėje pasirodė ne vienas: šalia jo – brangi moteris

Pagerbti Prezidento atvyko gausus būrys jo ilgamečių bičiulių bei istorinių to meto regiono lyderių.
Juozas Statkevičius pademonstravo klasę
Iškilmingame renginyje pasirodė ir mados dizaineris Juozas Statkevičius.
Į jubiliejaus puotą jis atvyko ne vienas – raudonuoju kilimu žengė ir jo mama Vanda Statkevičienė.
Moteris renginyje vilkėjo elegantišką, ilgą juodo aksomo suknelę, kurios laisvos rankovės suteikė įvaizdžiui išskirtinumo. Prie suknelės ji derino perlų vėrinį ir apyrankę, o ties kaklu išsiskyrė kaspinas su žėrinčiomis detalėmis.
Tuo metu J. Statkevičius pasipuošė klasikiniu, tamsiu, trijų dalių kostiumu, kurį sudarė švarkas, liemenė ir kelnės. Prie baltų marškinių jis derino juodą, smulkiais baltais taškeliais margintą peteliškę.
Valdas Adamkus mini šimtmetį
Skelbiama, kad tarp kviestinių svečių – buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwaśniewskis, buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka bei buvęs Latvijos prezidentas Valdis Zatleris.
Išskirtinę muzikinę programą jubiliejaus vakarą dovanos ryškiausi Lietuvos scenos meistrai: Edgaras Montvidas, Irena Milkevičiūtė, Ieva Prudnikovaitė, Vytautas Juozapaitis ir kiti žinomi solistai.
Šiam iškilmingam koncertui diriguos net keturi iškilūs Lietuvos dirigentai: Modestas Pitrėnas, Gintaras Rinkevičius, Martynas Stakionis ir Ričardas Šumila.
Vakaro organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybė bei Almos ir Valdo Adamkų labdaros ir paramos fondas.