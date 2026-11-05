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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Gyvensim toliau“: Sinkevičius dėl disertacijos skandalo iš pareigų nesitrauks, daktaro laipsnio neatsisakys

2026-11-05 13:29 / šaltinis: BNS / Publikavo:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: BNS / Publikavo:
2026-11-05 13:29
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Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako neketinantis trauktis iš pareigų ar atsisakyti mokslų daktaro laipsnio dėl jo disertacijoje nustatyto plagiato.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (12)

Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako neketinantis trauktis iš pareigų ar atsisakyti mokslų daktaro laipsnio dėl jo disertacijoje nustatyto plagiato.

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„Ne, nieko nesvarstau tuo klausimu. Tie klausimai iškeliami ne pirmą kartą, komisija pasisakė, darbas bus pataisytas, gyvensim toliau“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

Mindaugas Sinkevičius teigia neketinantis atsisakyti daktaro laipsnio dėl plagiato disertacijoje

Pasak jo, komisija nekvestionavo nei jo mokslinio darbo, nei suteikto daktaro laipsnio.

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„Mano disertaciją įvertino savo laiku tarptautinė komisija (...). Dabar dar kartą su dirbtiniu intelektu ir naujais instrumentais po 11 metų tarptautinė komisija įvertino darbą, pasakė trūkumus, aš juos pataisysiu“, – pridūrė premjeras.

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(12 nuotr.)
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„Aš manau, kad tai yra tiesiog proga politikams turėti savo nuomonę, kuri nebūtinai sutampa su komisijos nuomone. Komisija suteikė, komisija įvertino. Ne Gaižauskas suteikė, ne Gaižauskas turėtų ir atiminėti“, – teigė jis.

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Taip Vyriausybės vadovas reagavo į valdančiajai koalicijai priklausančio „valstiečių“ parlamentaro Dainiaus Gaižausko pareiškimą, kad po universiteto Etikos komisijos išvadų premjeras turėtų atsistatydinti.

Vis dėlto Vyriausybės vadovas pripažino dar nepradėjęs taisyti disertacijos, nes tam neturėjo laiko. Pasak jo, prie darbo tikimasi grįžti po valstybės biudžeto svarstymo ir Naujųjų metų.

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Kaip rašė BNS, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisija spalio 30 dieną pranešė premjero 2015 metais apgintoje disertacijoje apie alkoholio vartojimą nustačiusi penkis plagijavimo atvejus ir du teksto sutapties, svetimo teksto naudojimo, bet ne plagiato atvejus.

Komisijos vertinimu, M. Sinkevičius pažeidė universiteto Etikos kodekse įtvirtintą akademinio sąžiningumo principą ir Doktorantūros reglamente numatytą disertacijos savarankiškumo reikalavimą.

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Jam suteiktas pusmetis nustatytiems pažeidimams ištaisyti, tačiau nesiūloma dėl to iš karto naikinti mokslų daktaro laipsnio.

Anksčiau premjeras pripažino nustatytus pažeidimus ir žadėjo parengti viešai skelbiamą disertacijos atitaisymo priedą.

Tyrimas atliktas po to, kai liepą kilo diskusija dėl galimo plagiato M. Sinkevičiaus disertacijoje. Pats Vyriausybės vadovas anksčiau ne kartą teigė darbą rengęs etiškai ir atmetė kaltinimus plagiatu.

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