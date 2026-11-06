Lietuvos gyventojams – kariuomenės pranešimas: keliais judės karinė technika

Kartu pratybose dalyvaus NATO Daugianacionalinė kovinės brigados Lietuvoje kariai iš Vokietijos, Nyderlandų, Norvegijos, Čekijos, Kroatijos, Belgijos, Liuksemburgo bei Lietuvos kariuomenės vienetas.
Pratyboms vadovauja Vokietijos 10-oji tankų divizija, kuri užtikrins pavaldžių brigadų valdymą nuo jų aktyvavimo ir pasirengimo vykdyti užduotis iki visų vienetų sugrįžimo į nuolatines dislokacijos vietas.
Lietuvos kariuomenės teigimu, abiejų pratybų metu siekiama stiprinti vienetų kovinę parengtį, tobulinti vadovavimo ir valdymo procedūras, operacijų planavimą bei gerinti sąveiką su NATO sąjungininkėmis Lietuva ir Lenkija.
Pratybos „Freedom Shield 26-II“, kurias organizuoja Vokietijos 45-oji šarvuotoji brigada „Lietuva“, vyks Rūdninkų kariniame poligone, o 37-osios mechanizuotosios pėstininkų brigados „Saksonija“ pratybos „Grand Eagle 26“ – Generolo Silvestro Žukausko kariniame poligone.
Keliais judės karinė technika
NATO sąjungininkų karių ir karinės technikos judėjimas Lietuvos keliuose numatomas visą pratybų laikotarpį, visgi intensyviausias karinės technikos kolonų, lydimų Lietuvos ir Vokietijos Karo policijos ekipažų, judėjimas nuo Kalvarijos pasienio posto link pratybų vietų vyks lapkričio 6–7 d., iš Klaipėdos į pratybų vietas – lapkričio 10–12 d., pasibaigus pratyboms lapkričio 28–gruodžio 3 d. iš pratybų vietų vyks karinės technikos judėjimas link Kalvarijos ir Klaipėdos.
Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriose kelio atkarpose galimi laikini eismo sulėtėjimai, todėl vairuotojams rekomenduojama iš anksto įvertinti kelionės laiką.
Lietuvos kariuomenė prašo gyventojų būti atidiems, laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų ir vykdyti teisėtus Karo policijos pareigūnų reikalavimus ar nurodymus.
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