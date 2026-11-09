„Aplink šį karą pilna melo“: Trumpas abejoja Ukrainos pareiškimais

Interviu vedėjas keletą kartų bandė iš D. Trumpo išgauti atsakymą į klausimą, kas gi vis dėlto yra susijęs su šiuo incidentu, tačiau JAV lyderis tvirtino, kad su tuo neturi nieko bendro, ir keletą kartų pakartojo, kad nežino, kas tai padarė.
Paklaustas, ar tai reiškia, kad dėl visko kaltas „Starlink“ savininkas Elonas Muskas, D. Trumpas atsakė: „Negaliu pasakyti, kas būtent apribojo veiklą. Bet galiu pasakyti, kad galiausiai jis viską sugrąžino į normalią padėtį.“
Taip pat D. Trumpas išreiškė abejones, ar apribojimas iš tikrųjų įvyko, teigdamas, kad „aplink šį karą pilna melo“.
„Sistema labai gera, ir galbūt ją išjungė. Tačiau net nesu tuo įsitikinęs. Niekas man neįrodė, kad ją iš tikrųjų išjungė. Apie šį karą sklando daug melo. Bet vieną dalyką žinau: kai apie tai sužinojau, viskas jau buvo sugrąžinta į normalią padėtį“, – sakė jis.
JAV ginklų tiekimas Ukrainai
D. Trumpas taip pat pasipiktino vedėjo teiginiu, kad šiuo metu Ukraina gauna ginklus iš Europos, ir pareiškė, kad ginklus tiekia JAV, bet už juos dabar moka Europa.
„Aš perduodu ginklus Europai, parduodu juos už pilną kainą, o jie mums moka… Europa turi pinigų. Jie visada galėjo susimokėti, bet niekas jų neprašė. Todėl mes tiesiog perduodavome ginklą po ginklo, vėl ir vėl, ir patys užtikrindavome tiekimą. Ir, beje, Ukrainai pakako drąsos naudoti šiuos ginklus, nes tam taip pat reikia drąsos. O ukrainiečiai parodė esą labai galinga jėga. Bet jie turėjo geriausius ginklus pasaulyje, o mes už tai nieko negavome“, – sakė D. Trumpas.
„Starlink“ sutrikimai Ukrainoje
Primename, kad spalio viduryje Ukrainoje kilo problemų su palydovinio ryšio „Starlink“ ir karinės sistemos „Starshield“ veikimu. Remiantis Ukrainos atstovų pranešimais, spalio 14 d. „SpaceX“ apribojo terminalų veikimo greitį judant, o tai turėjo įtakos ryšiui ir atskirų užduočių vykdymui.
Spalio 24 d. Ukrainos gynybos ministerija pranešė apie „Starlink“ ir „Starshield“ veikimo greičio atkūrimą. Tuo tarpu Elonas Muskas pareiškė, kad „Starlink“ veikimas Ukrainoje buvo užblokuotas dėl tariamų gynybos pajėgų padarytų sistemos naudojimo sąlygų pažeidimų.
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