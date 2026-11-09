Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Aš tik juokavau“: Trumpas aiškinasi dėl pasiūlymo UFC vadovui užimti svarbų postą

2026-11-09 07:31 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-09 07:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė tik juokavęs, kai savaitgalį pasiūlė mišrių kovos menų organizacijos UFC vadovui Danai White'ui tapti Baltųjų rūmų spaudos sekretoriumi.

Donaldas Trumpas EPA
GALERIJA (5)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė tik juokavęs, kai savaitgalį pasiūlė mišrių kovos menų organizacijos UFC vadovui Danai White'ui tapti Baltųjų rūmų spaudos sekretoriumi.

REKLAMA
0

„Aš tik juokavau, bet Danai ši mintis labai patinka“, – žurnalistams Floridoje, savo vardu pavadinto oro uosto aikštelėje, sakė D. Trumpas.

Spaudos sekretoriaus pareigos, tradiciškai laikomos viena labiausiai matomų administracijos pozicijų, laisvos nuo spalio 16 d., kai Katie Zacharia jas paliko neišdirbusi nė savaitės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

57 metų D. White'as yra UFC prezidentas ir generalinis direktorius, taip pat senas D. Trumpo draugas.

REKLAMA
REKLAMA

D. White'as susitiko su D. Trumpu

Šeštadienio vakarą kalbėdamas Londone D. White'as vengė plačiau komentuoti ir sakė, kad „turės daugiau ką pasakyti“ po pirmadienį numatyto susitikimo su D. Trumpu.

REKLAMA

Birželį, per D. Trumpo 80-ąjį gimtadienį, D. White'o vadovaujama UFC Baltųjų rūmų pietiniame kieme surengė kovas narve. 2024 m. prezidentui sakant pergalės kalbą D. White'as scenoje stovėjo šalia D. Trumpo.

Šeštadienį socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše D. Trumpas ragino D. White'ą priimti jo pasiūlymą. 

Sekmadienį D. Trumpas užsiminė, kad visuomenė turėjo suprasti, jog jis tik juokauja, nes įraše jis paminėjo, kad padėjėjais siūlomi kovotojai „iš nežinia kokių kraštų“.

REKLAMA
REKLAMA

„Žinoma, juokavau. Tai buvo galima suprasti iš to, kad pasiūliau visus tuos puikius kovotojus paskirti jo padėjėjais“, – sakė D. Trumpas.

Jis patvirtino, kad susitikimas su D. White'u pirmadienį vis dar numatytas.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Po skaudaus smūgio rinkimuose Trumpas parodė savo naują pasididžiavimą

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų