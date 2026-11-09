„Aš tik juokavau“: Trumpas aiškinasi dėl pasiūlymo UFC vadovui užimti svarbų postą

„Aš tik juokavau, bet Danai ši mintis labai patinka“, – žurnalistams Floridoje, savo vardu pavadinto oro uosto aikštelėje, sakė D. Trumpas.
Spaudos sekretoriaus pareigos, tradiciškai laikomos viena labiausiai matomų administracijos pozicijų, laisvos nuo spalio 16 d., kai Katie Zacharia jas paliko neišdirbusi nė savaitės.
57 metų D. White'as yra UFC prezidentas ir generalinis direktorius, taip pat senas D. Trumpo draugas.
D. White'as susitiko su D. Trumpu
Šeštadienio vakarą kalbėdamas Londone D. White'as vengė plačiau komentuoti ir sakė, kad „turės daugiau ką pasakyti“ po pirmadienį numatyto susitikimo su D. Trumpu.
Birželį, per D. Trumpo 80-ąjį gimtadienį, D. White'o vadovaujama UFC Baltųjų rūmų pietiniame kieme surengė kovas narve. 2024 m. prezidentui sakant pergalės kalbą D. White'as scenoje stovėjo šalia D. Trumpo.
Šeštadienį socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše D. Trumpas ragino D. White'ą priimti jo pasiūlymą.
Sekmadienį D. Trumpas užsiminė, kad visuomenė turėjo suprasti, jog jis tik juokauja, nes įraše jis paminėjo, kad padėjėjais siūlomi kovotojai „iš nežinia kokių kraštų“.
„Žinoma, juokavau. Tai buvo galima suprasti iš to, kad pasiūliau visus tuos puikius kovotojus paskirti jo padėjėjais“, – sakė D. Trumpas.
Jis patvirtino, kad susitikimas su D. White'u pirmadienį vis dar numatytas.
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