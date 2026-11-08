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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Demokratams pagrasinus apkaltomis – Trumpas ėmėsi veiksmų

2026-11-08 09:27 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-08 09:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pareiškė nurodantis Teisingumo departamentui ištirti demokratų grasinimus pradėti apkaltos procesus jo administracijos nariams.

Donaldas Trumpas EPA
GALERIJA (18)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pareiškė nurodantis Teisingumo departamentui ištirti demokratų grasinimus pradėti apkaltos procesus jo administracijos nariams.

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Po antradienį vykusių Kongreso kadencijos vidurio rinkimų, per kuriuos demokratai perėmė Atstovų Rūmų ir Senato kontrolę, D. Trumpas susiduria su iš esmės pasikeitusia ir jam nepalankia politine padėtimi.

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FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Demokratai pažadėjo pradėti tyrimus dėl D. Trumpo ir jo administracijos aukšto rango pareigūnų, įskaitant generalinį prokurorą Toddą Blanche'ą ir gynybos sekretorių Pete'ą Hegsethą, veiklos.

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„Demokratai grasina daugybei žmonių. Tai aukščiausio lygio šantažas, ir jie turi būti patraukti atsakomybėn“, – platformoje „Truth Social“ paskelbtame įraše pareiškė D. Trumpas.

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JAV prezidentas tvirtino, esą „nebuvo padaryta jokių veiksmų, dėl kurių būtų galima pradėti apkaltą“.

D. Trumpas pareiškė nurodantis Teisingumo departamentui „ištirti šią nusikalstamą veiką“ ir teigė, kad „šie šantažuotojai turėtų būti įkalinti“.

Perėmę abiejų Kongreso rūmų komitetų kontrolę, demokratai galės kviesti pareigūnus duoti parodymų, reikalauti pateikti dokumentus ir rengti viešus klausymus. Dėl to D. Trumpo ir jo aukščiausio rango patarėjų veikla gali būti itin atidžiai tikrinama.

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Tikėtina, kad tyrimai apims D. Trumpo šeimos verslo ir kriptovaliutų sandorius, valstybines sutartis, susijusias su milijardieriumi Elonu Musku, federalinių institucijų finansavimo ir veiklos mažinimą, imigracijos įstatymų vykdymo užtikrinimą bei karo su Iranu eigą.

„Pasirūpinkite advokatais“, – rinkimų naktį, aiškėjant rezultatams, platformoje „X“ parašė būsimasis Atstovų Rūmų Priežiūros komiteto pirmininkas Robertas Garcia.

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Demokratai signalizavo susidomėjimą

Demokratai taip pat signalizavo susidomėjimą tuo, kaip buvo tvarkomi su liūdnai pagarsėjusiu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu susijusių bylų dokumentai.

Prezidento administracija gali priešintis reikalavimams duoti parodymus ar pateikti dokumentus, o tai galėtų sukelti teisminius ginčus.

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Demokratai taip pat galėtų inicijuoti trečiąją D. Trumpo apkaltą, nors partijos lyderiai kol kas to daryti neįsipareigojo.

Sprendimui dėl apkaltos priimti Atstovų Rūmuose pakanka paprastos balsų daugumos, tačiau prezidentui pašalinti iš pareigų būtinas dviejų trečdalių Senato narių pritarimas. Demokratai tokios daugumos Senate neturi.

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