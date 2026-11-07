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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 Žinios. Šaudynės Krokuvoje; Avarija Kėdainių rajone; Rusija atakuoja Kyjivą

2026-11-07 18:30 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-07 18:30
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Šeštadienio popietę per šaudymą pietų Lenkijos Krokuvos mieste žuvo penki žmonės, daugiau kaip dešimt buvo sužeista, tarp jų – policijos pareigūnai, pranešė vietos policija.

Šeštadienio popietę per šaudymą pietų Lenkijos Krokuvos mieste žuvo penki žmonės, daugiau kaip dešimt buvo sužeista, tarp jų – policijos pareigūnai, pranešė vietos policija.

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Kraupus vilkiko ir lengvojo automobilio susidūrimas Kėdainių rajone nusinešė pusamžio vyro gyvybę, drauge su juo vykusi keleivė atsidūrė ligoninėje. Nelaimės kaltininkas vilkiko vairuotojas, išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą ir kaktomuša rėžęsis į „Hyundai“ automobilį.

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Po Putino pasiuntinio ir Donaldo Trumpo susitikimo Baltuosiuose rūmuose rusofašistai atakuoja Kyjivą: paleido daugiau kaip 170 dronų ir virš 30 balistinių raketų. Atakų fone Kyjivo lyderiai su europiečiais derina Jungtinių Valstijų, Rusijos ir Ukrainos susitikimo AbU DAbyje detales. Ukraina atmeta, kad leisis į kompromisus dėl šalies gynybos pajėgumų ar integracijos Europoje. Tuo metu Rusija tęsia terorą prieš Europą: vien penktadienį gauta 14 grasinimų dėl sprogmenų keleivIniuose lėktuvuose. O hakeriai nusitaikė ne tik į parduotuvių šaldytuvus, bet ir kraujo bankų šaldymo sistemas.

Visas TV3 Žinias žiūrėkite straipsnio pradžioje.

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