TV3 Žinios. Šaudynės Krokuvoje; Avarija Kėdainių rajone; Rusija atakuoja Kyjivą

Kraupus vilkiko ir lengvojo automobilio susidūrimas Kėdainių rajone nusinešė pusamžio vyro gyvybę, drauge su juo vykusi keleivė atsidūrė ligoninėje. Nelaimės kaltininkas vilkiko vairuotojas, išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą ir kaktomuša rėžęsis į „Hyundai“ automobilį.
Po Putino pasiuntinio ir Donaldo Trumpo susitikimo Baltuosiuose rūmuose rusofašistai atakuoja Kyjivą: paleido daugiau kaip 170 dronų ir virš 30 balistinių raketų. Atakų fone Kyjivo lyderiai su europiečiais derina Jungtinių Valstijų, Rusijos ir Ukrainos susitikimo AbU DAbyje detales. Ukraina atmeta, kad leisis į kompromisus dėl šalies gynybos pajėgumų ar integracijos Europoje. Tuo metu Rusija tęsia terorą prieš Europą: vien penktadienį gauta 14 grasinimų dėl sprogmenų keleivIniuose lėktuvuose. O hakeriai nusitaikė ne tik į parduotuvių šaldytuvus, bet ir kraujo bankų šaldymo sistemas.
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