Siaubo scenos Krokuvoje: pasirodė pirmieji vaizdai

Žuvo bent 5 žmonės, o virš 10 buvo sužeisti – tarp jų du policininkai, skelbia lenkų žiniasklaida. Nusikaltėlis iš automobilio paleido šūvius į žmones.
Šaudynės įvyko šiek tiek po 15:00.
Socialiniuose tinkluose paplitusiuose vaizdo įrašuose matyti važiuojantis tamsios spalvos automobilis, nuo jo bėgantys žmonės, girdėti šūviai.
Matyti sumaištis, ant žemės gulintys žmonės.
Šaudynės Krokuvoje
Ugniagesių atstovas spaudai Hubertas Ciepły pranešė, kad šūviai į žmones buvo paleisti iš automobilio.
Vyksta gelbėjimo operacija. Į turgaus aikštę nusileido gelbėtojų sraigtasparnis.
Gaisrininkai ragino gyventojus ir turistus neiti į aikštę, o tiems, kurie atsidūrė šioje vietovėje, persikelti į saugią vietą – kol policija nesuras ginkluoto nusikaltėlio. Netrukus pranešta, kad nusikaltėlis buvo sulaikytas.
Platformoje „X“ į šias dramatiškas naujienas sureagavo premjeras Donaldas Tuskas.
„Vidaus reikalų ministras mane nuolat informuoja apie padėtį Krokuvoje po tragiškų šaudynių. Policija tiria užpuolimo aplinkybes ir visas su juo susijusias aplinkybes“, – rašė vyriausybės vadovas.
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