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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Siaubo scenos Krokuvoje: pasirodė pirmieji vaizdai

2026-11-07 17:33 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-07 17:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijos Krokuvos pagrindinėje aikštėje šeštadienį įvykus kurvinoms šaudynėms, netrukus socialinėse medijose pasirodė vaizdo įrašai iš vietos.

Siaubo scenos Krokuvoje: pasirodė pirmieji vaizdai
GALERIJA (11)

Lenkijos Krokuvos pagrindinėje aikštėje šeštadienį įvykus kurvinoms šaudynėms, netrukus socialinėse medijose pasirodė vaizdo įrašai iš vietos.

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Žuvo bent 5 žmonės, o virš 10 buvo sužeisti – tarp jų du policininkai, skelbia lenkų žiniasklaida. Nusikaltėlis iš automobilio paleido šūvius į žmones.

Šaudynės įvyko šiek tiek po 15:00.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

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Socialiniuose tinkluose paplitusiuose vaizdo įrašuose matyti važiuojantis tamsios spalvos automobilis, nuo jo bėgantys žmonės, girdėti šūviai.

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Matyti sumaištis, ant žemės gulintys žmonės.

Šaudynės Krokuvoje

Ugniagesių atstovas spaudai Hubertas Ciepły pranešė, kad šūviai į žmones buvo paleisti iš automobilio.

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Vyksta gelbėjimo operacija. Į turgaus aikštę nusileido gelbėtojų sraigtasparnis.

Gaisrininkai ragino gyventojus ir turistus neiti į aikštę, o tiems, kurie atsidūrė šioje vietovėje, persikelti į saugią vietą – kol policija nesuras ginkluoto nusikaltėlio. Netrukus pranešta, kad nusikaltėlis buvo sulaikytas.

Platformoje „X“ į šias dramatiškas naujienas sureagavo premjeras Donaldas Tuskas.

„Vidaus reikalų ministras mane nuolat informuoja apie padėtį Krokuvoje po tragiškų šaudynių. Policija tiria užpuolimo aplinkybes ir visas su juo susijusias aplinkybes“, – rašė vyriausybės vadovas.

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