Donaldas Tuskas sureagavo į tragiškas šaudynes Krokuvos centre

„Vidaus reikalų ministras informuoja mane apie padėtį Krokuvoje po tragiško šaudymo“, – parašė jis ir pridūrė, kad policija aiškinasi išpuolio motyvus ir visas jo aplinkybes.
Krokuvos miesto savivaldybė socialiniame tinkle X pranešė, kad šūviai nuaidėjo Krokuvos turgaus aikštėje, yra žuvusiųjų ir sužeistųjų.
Tragiškos šaudynės Krokuvoje
Lenkijos Krokuvos pagrindinėje turgaus aikštėje įvyko šaudynės. Žuvo bent penki žmonės, o 10 buvo sužeisti – tarp jų du policininkai, skelbia lenkų žiniasklaida. Nusikaltėlis iš automobilio paleido šūvius į žmones.
Šaudynės įvyko šiek tiek po 15:00.
Ugniagesių atstovas spaudai Hubertas Ciepły pranešė, kad šūviai į žmones buvo paleisti iš automobilio.
Vyksta gelbėjimo operacija. Į turgaus aikštę nusileido gelbėtojų sraigtasparnis.
Gaisrininkai ragina gyventojus ir turistus neiti į aikštę, o tiems, kurie atsidūrė šioje vietovėje, persikelti į saugią vietą – kol policija nesuras ginkluoto nusikaltėlio.
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