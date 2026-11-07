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Donaldas Tuskas sureagavo į tragiškas šaudynes Krokuvos centre

2026-11-07 17:23 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-11-07 17:23
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Šeštadienį antrajame pagal dydį Lenkijos mieste Krokuvoje įvyko tragiškas šaudymas, socialiniame tinkle X pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.

Donaldas Tuskas (BNS nuotr.)
GALERIJA (11)

Šeštadienį antrajame pagal dydį Lenkijos mieste Krokuvoje įvyko tragiškas šaudymas, socialiniame tinkle X pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.

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„Vidaus reikalų ministras informuoja mane apie padėtį Krokuvoje po tragiško šaudymo“, – parašė jis ir pridūrė, kad policija aiškinasi išpuolio motyvus ir visas jo aplinkybes.

Krokuvos miesto savivaldybė socialiniame tinkle X pranešė, kad šūviai nuaidėjo Krokuvos turgaus aikštėje, yra žuvusiųjų ir sužeistųjų.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

Tragiškos šaudynės Krokuvoje

Lenkijos Krokuvos pagrindinėje turgaus aikštėje įvyko šaudynės. Žuvo bent penki žmonės, o 10 buvo sužeisti – tarp jų du policininkai, skelbia lenkų žiniasklaida. Nusikaltėlis iš automobilio paleido šūvius į žmones.

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Šaudynės įvyko šiek tiek po 15:00.

Ugniagesių atstovas spaudai Hubertas Ciepły pranešė, kad šūviai į žmones buvo paleisti iš automobilio.

Vyksta gelbėjimo operacija. Į turgaus aikštę nusileido gelbėtojų sraigtasparnis.

Gaisrininkai ragina gyventojus ir turistus neiti į aikštę, o tiems, kurie atsidūrė šioje vietovėje, persikelti į saugią vietą – kol policija nesuras ginkluoto nusikaltėlio.

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