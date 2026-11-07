Zacharova pareiškė: europiečiams prie derybų stalo nėra ką veikti

Tai ji pareiškė komentuodama vadinamosios norinčiųjų koalicijos pratybas „KOALICIJA 26.2“. Pratybos vyks lapkričio 9–22 d.
„Taip pat simboliška, kad šios pratybos prasideda prieš pat Abu Dabyje atnaujinamas konsultacijas dėl konflikto sprendimo tarp Rusijos, JAV ir Ukrainos. Tai dar kartą patvirtina, kad europiečiams prie derybų stalo nėra ką veikti“, – pareiškė M. Zacharova.
Kallas: taikos susitarimui dėl Ukrainos reikės ES dalyvavimo
Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas pareiškė, kad taikos susitarimas dėl karo Ukrainoje negali būti sudarytas be ES valstybių dalyvavimo.
„Negalime pasakyti, kaip ir kada Ukraina ir Rusija sudarys taikos sutartį“, – sakė ji po Varšuvoje vykusio Baltijos jūros valstybių užsienio reikalų ministrų susitikimo.
„Kad bet koks susitarimas galėtų būti įgyvendintas, reikės, kad Europos Sąjunga būtų jo dalimi“, – pabrėžė K. Kallas.
Prieš tai jau Europos Komisijos atstovė teigė, kad „Europos Sąjungos reikalas“ yra spręsti klausimus, „susijusius su jos saugumu“. Kelias į taikos susitarimą esą „dar ilgas“.
Po susitikimo su Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėju JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbė apie galimą „didelį susitarimą“ su Rusija, kuris galėtų apimti ne tik Ukrainą, bet ir galbūt „visą Europą“.
„Visi bus sužavėti“, – pridūrė jis.
Kitą savaitę antradienį ir trečiadienį Abu Dabyje į trišales derybas dėl galimo karo Ukrainoje užbaigimo susirinks Rusijos, Ukrainos ir JAV derybininkai. Tai bus pirmasis toks susitikimas nuo vasario mėnesio.
ES atstovai šiose trišalėse derybose nedalyvaus.
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