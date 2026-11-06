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Popiežius Leonas XIV atvyko į Urugvajų, pradėdamas 12 dienų kelionę po Pietų Ameriką

2026-11-06 22:11 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-06 22:11
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Popiežius Leonas XIV penktadienį atvyko į Urugvajų, pradėdamas intensyvią 12 dienų kelionę po Pietų Ameriką, praėjus trims savaitėms po jam dėl plaučių vėžio atliktos operacijos, pranešė popiežiaus lėktuve buvę naujienų agentūros AFP žurnalistai.

Popiežius Leonas XIV (nuotr. Elta/EPA)

Popiežius Leonas XIV penktadienį atvyko į Urugvajų, pradėdamas intensyvią 12 dienų kelionę po Pietų Ameriką, praėjus trims savaitėms po jam dėl plaučių vėžio atliktos operacijos, pranešė popiežiaus lėktuve buvę naujienų agentūros AFP žurnalistai.

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Skrydžio iš Vatikano metu 71-erių metų pontifikas patikino, kad jaučiasi „gana gerai“ ir yra „labai laimingas“, jog grįžta į žemyną, kuriame beveik du dešimtmečius praleido kaip misionierius.

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„Žinau, kad kai kurie žmonės abejojo, ar ši kelionė įvyks, – sakė Leonas XIV žurnalistams popiežiaus lėktuve. – Aš neabejojau ir buvau įsitikinęs, kad ši kelionė turi įvykti. Ir labai džiaugiuosi galėdamas pasakyti: „Šlovė Viešpačiui“ ir padėkoti už nuostabią medicininę pagalbą – šiandien esu čia, manau, gana geros formos.“

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Žurnalistų paklaustas, ar turi patarimų žmonėms, kuriems diagnozuotas vėžys, jis atsakė: „Nebijokite.“

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„Ankstyva diagnozė, be abejo, yra geriausias sprendimas, todėl reguliarūs sveikatos patikrinimai yra tikra palaima. Ir rūpinkitės savimi“, – sakė jis.

Popiežiaus taip pat buvo paklausta, ar jis vėl pradėjo žaisti tenisą – savo mėgstamą sportą. „Dar ne, bet pradėsiu“, – atsakė jis.

Katalikų Bažnyčios vadovas per 12 dienų aplankys Urugvajų, Argentiną ir Peru. Tai viena intensyviausių popiežiaus kelionių į užsienį per pastaruosius dešimtmečius, kurios metu numatyti susitikimai su politiniais lyderiais, kaliniais, nepasiturinčiaisiais ir senais draugais.

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Pirmasis JAV gimęs Katalikų Bažnyčios popiežius beveik du dešimtmečius tarnavo Peru misionieriumi ir užmezgė glaudų ryšį su šiuo žemynu. Trečiadienį Leonas teigė nekantriai laukiantis sugrįžimo į šias jam tokias brangias šalis.

Pasaulio 1,4 mlrd. katalikų vadovas išreiškė viltį, kad ši kelionė padės „sustiprinti tikėjimą, atgaivinti viltį (ir) iš naujo įžiebti gailestingumo ugnį“ šalyse, kurios susiduria su bendrais iššūkiais: nuo didėjančios nelygybės bei smurto iki demografinio nuosmukio ir silpstančio katalikybės vaidmens.

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Gydytojai leido popiežiui keliauti

Nepaisant spalio 13-ąją atliktos vėžinio naviko šalinimo operacijos, gydytojai leido jam keliauti, o Vatikanas pranešė, kad jokių specialių medicininių priemonių, išskyrus standartinę priežiūrą popiežiaus kelionių metu, neprireiks.

Savo kelionę Leonas pradeda Urugvajuje – pačioje pasaulietiškiausioje ir vienoje turtingiausių Lotynų Amerikos šalių. Čia taikomos griežtos saugumo priemonės, sutelkta maždaug 5 tūkst. policijos pareigūnų ir 1 tūkst. karių.

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Montevidėjo krantine jis važiuos specialiai pagamintu papamobiliu, o vėliau susitiks su kairiųjų pažiūrų prezidentu Yamandu Orsi ir atsiims simbolinius miesto raktus.

Montevidėjo arkivyskupas kardinolas Danielis Sturla AFP sakė, kad „popiežiaus vizitas kelia didžiulį susidomėjimą, toli peržengiantį Katalikų Bažnyčios ribas“, o bilietai į mišias Paisandu ir Floridoje buvo greitai iššluoti.

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Ši liberali valstybė su šimtmečių senumo institucija nesutaria tos pačios lyties asmenų santuokų, abortų ir pernai įteisintos eutanazijos klausimais, todėl tikimasi, kad Leonas ragins ginti gyvybę bei tradicines šeimos vertybes.

Urugvajuje fiksuojamas didžiausias savižudybių skaičius Lotynų Amerikoje, todėl popiežius gali paliesti ir psichikos sveikatos temą, ypač lankydamasis Montevidėjo Kasavaljės rajone, garsėjančiame dideliu skurdu ir smurtu.

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