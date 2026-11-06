Po virtinės grasinimų Europoje prabilo Meloni: puolama civilinė infrastruktūra

„Šiuo metu negalime pasakyti, ar ataka prieš plazmą (kraujo bankus) Prancūzijoje, melagingi pranešimai apie bombas lėktuvuose ar išpuoliai, nukreipti prieš maisto produktus, yra tarpusavyje susiję. Tačiau visi jie mums neabejotinai sako tą patį: šiandien yra puolama civilinė infrastruktūra“, – pareiškė ji žurnalistams Veronoje vykstančio renginio paraštėse.
Šią savaitę virtinė komercinių skrydžių Europoje sulaukė melagingų grasinimų susprogdinti bombas, todėl institucijos buvo priverstos nukreipti kai kuriuos lėktuvus arba lydėti civilinius orlaivius naikintuvais.
Pareigūnai skubiai bando nustatyti grasinimų šaltinius.
Iki šiol nė vieno incidento metu sprogmenų nerasta.
Evakuoti kelių Airijos žiniasklaidos organizacijų darbuotojai
Penktadienį grasinimai palietė naują taikinį: redakcijoms elektroniniu paštu gavus grasinimų susprogdinti bombas, evakuoti kelių Airijos žiniasklaidos organizacijų darbuotojai, pranešė Dublinas.
Atsakomybės niekas neprisiėmė, o grasinimai pasigirdo Airijai kitą savaitę sostinėje ruošiantis priimti svarbius Europos Sąjungos (ES) susitikimus.
Vis dėlto Airijos vyriausybė šiuos incidentus susiejo su panašiais grasinimais, trikdančiais skrydžius visoje Europoje.
Vienas aukšto rango NATO karinis pareigūnas nurodė, kad Aljansas stebi situaciją ir „glaudžiai bendradarbiauja su sąjungininkais“.
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