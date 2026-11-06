Vokietijoje – kraupi nelaimė: lėktuvas rėžėsi į greitkelį ir užsidegė

Apie tai rašo „Evropeiskaja pravda“.
Po to, kai lėktuvas nukrito ant kelio, žuvo du žmonės. Tai patvirtino priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos tarnyba, atsakydama į portalo „t-online“ užklausą.
Žuvusieji – pilotas ir keleivis.
Nukritęs ant greitkelio lėktuvas užsidegė. Į įvykio vietą atvyko ugniagesiai. Pirminiais duomenimis, netoliese buvę automobilių vairuotojai nenukentėjo. Greitkelis buvo uždarytas abiem kryptimis.
Portalo „Flightradar“ duomenimis, sudužęs lėktuvas buvo „Aerostyle Breezer“ – dvivietis itin lengvas orlaivis. Jis registruotas Kroppe (Šlėzvigo-Holšteino žemė) veikiančiame aviacijos sporto klube.
Aviakatastrofos Europoje
Praėjusią savaitę Italijos sraigtasparnis sudužo Brčko apylinkėse Bosnijoje ir Hercegovinoje, vykdydamas įprastas užduotis pagal ES operaciją „Althea“. Per nelaimę žuvo keturi kariai.
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Rugpjūčio 24 d. netoli Vengrijos miesto Solnoko sudužo Vengrijos ginkluotosioms pajėgoms priklausantis naikintuvas „Gripen“. Pilotui pavyko katapultuotis.
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