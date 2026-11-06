Europoje – nauji grasinimai susprogdinti: taikiniu tapo ne tik lėktuvai

Iš kelių Airijos žiniasklaidos priemonių pastatų evakuoti darbuotojai, gavus elektroninių laiškų su grasinimais susprogdinti redakcijas, pranešė vietos žiniasklaida.
Penktadienį policija atvyko prie Airijos nacionalinio transliuotojo RTÉ būstinės Dubline. Pranešta, kad į įvykio vietą buvo ginkluoti pareigūnai.
„Gavus grasinimą susprogdinti RTÉ pastatus, jie buvo evakuoti“, – savo interneto svetainėje pranešė transliuotojas.
Žiniasklaidos duomenimis, darbuotojai taip pat evakuoti iš laikraščio „Irish Independent“, radijo stočių „Newstalk“ ir „Today FM“ bei televizijos „Virgin Media“ biurų.
Praha: mažiausiai aštuoniems skrydžiams grasinta bombomis
Penktadienį mažiausiai aštuoni į Prahos oro uostą atvykstantys ar iš jo išvykstantys lėktuvai sulaukė naujų grasinimų susprogdinti, naujienų agentūrai AFP nurodė oro uosto atstovė spaudai.
Šią savaitę melagingi pavojaus signalai trikdė skrydžius visoje Europoje.
„Grasinimai susiję su atvykstančiais skrydžiais iš Danijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės (JK). Kalbant apie išvykstančius, tai skrydžiai į Nyderlandus, Kiprą, Rumuniją, Italiją ir JK“, – sakė atstovė spaudai Denisa Hejtmankova.
Lisabonos oro uoste – didelio masto saugumo operacija
Penktadienį Lisabonos oro uoste pradėta didelio masto saugumo operacija dėl pranešimo apie galimą sprogmenį oro bendrovės „Ryanair“ lėktuve, pranešė „CNN Portugal“ ir kitos žiniasklaidos priemonės.
Lėktuvas atskrido iš Romos ir Portugalijos sostinėje nusileido 8 val. ryto vietos laiku.
Kaip pranešama, Viešojo saugumo policija (PSP) perspėjimą gavo telefonu iš teisėsaugos pareigūno, kurio tapatybę patikrino Teisminės policijos (PJ) pareigūnai.
Valdžios institucijos imasi veiksmų siekdamos nustatyti, ar grėsmė turi pagrindo.
Bulgarijos transporto ministerijos atstovė pranešė, kad penktadienį grasinimų taip pat sulaukta dėl dviejų skrydžių į Sofiją. Abu lėktuvai, skridę iš Londono Stanstedo oro uosto ir Briuselio, saugiai nusileido.
Ketvirtadienį – grasinimai susprogdinti lėktuvus
Grasinimai paskelbti po kelias dienas Europoje plitusių melagingų pranešimų apie sprogmenis, daugiausia nukreiptų prieš komercinius skrydžius.
Šie pranešimai pasirodė po ketvirtadienį Europoje kilusios melagingų grasinimų susprogdinti lėktuvus bangos, nukreiptos prieš beveik 30 keleivinių skrydžių. Dėl jų kai kuriems lėktuvams teko leistis nenumatytuose oro uostuose, į orą kilo naikintuvai.
Kol kas nenustatyta, kas atsakingas už grasinimus. Jie paskelbti prieš kitą savaitę Dubline vyksiančius svarbius Europos Sąjungos susitikimus.
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