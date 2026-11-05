Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Dangus nusidažys raudonai“: Europoje kilo panika dėl grasinimų susprogdinti lėktuvus

2026-11-05 20:04 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-05 20:04
Pridėkite kaip šaltinį Google
Lėktuvas (nuotr. 123rf.com)
0

 

Elektroniniai laiškai, nusiųsti Romos ir Sofijos oro uostams per ketvirtadienio virtinę melagingų pranešimų apie sprogmenis Europoje, buvo pasirašyti „Vyrų valstybės kovotojų“, kaip matyti iš laiškų teksto, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP ir Romos oro uostą valdanti bendrovė.

Rusijoje yra kraštutinių dešiniųjų judėjimas, pasivadinęs „Vyrų valstybe“, tačiau agentūrai AFP nepavyko patvirtinti, kad būtent jis stovi už šio pranešimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes, Vyrų valstybės kovotojai, savo šiandieniniais veiksmais pateksime į istoriją“, – teigiama Sofijos oro uostui adresuotame pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

„Visi jūs esate įsitraukę į nusikalstamą sąmokslą. Dėl to norime jus sunaikinti“, – rašoma pranešime, kuriame teigiama, kad sprogstamieji įtaisai buvo padėti trijuose „Ryanair“ skrydžiuose į Bulgariją.

REKLAMA

„Be to, sprogstamasis įtaisas taip pat buvo padėtas jūsų oro uoste“, – teigiama elektroniniame laiške.

Išsiuntė grasinimus

„Mes, Vyrų valstybės kovotojai, savo šiandieniniais veiksmais pateksime į istoriją. Jūsų feministinis režimas tai prisimins amžinai. Sprogimas įvyks po 60 minučių. Šiandien jūsų dangus nusidažys raudonai“, – rašoma pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Romos oro uostą valdančios bendrovės ADR atstovai naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad gavo panašų pranešimą, apie kurį anksčiau pranešė italų dienraštis „Il Corriere della Sera“.

Ketvirtadienį pranešimai apie sprogmenis Europoje sutrikdė apie 20 skrydžių, o šių pranešimų taikiniais tapo, be kita ko, pigių skrydžių bendrovės bei skrydžiai į Bulgariją, Čekiją ir Italiją arba iš jų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kelis lėktuvus lydėjo naikintuvai, o trys skrydžiai buvo nukreipti į kitus oro uostus, tačiau visi orlaiviai saugiai nusileido, o sprogmenų nebuvo rasta.

Tai buvo jau trečia diena šią savaitę, kai grasinimai susprogdinti bombas trikdė oro eismą virš Europos. Antradienį tokie pranešimai palietė apie dešimt skrydžių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų