„Dangus nusidažys raudonai“: Europoje kilo panika dėl grasinimų susprogdinti lėktuvus

Elektroniniai laiškai, nusiųsti Romos ir Sofijos oro uostams per ketvirtadienio virtinę melagingų pranešimų apie sprogmenis Europoje, buvo pasirašyti „Vyrų valstybės kovotojų“, kaip matyti iš laiškų teksto, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP ir Romos oro uostą valdanti bendrovė.
Rusijoje yra kraštutinių dešiniųjų judėjimas, pasivadinęs „Vyrų valstybe“, tačiau agentūrai AFP nepavyko patvirtinti, kad būtent jis stovi už šio pranešimo.
„Mes, Vyrų valstybės kovotojai, savo šiandieniniais veiksmais pateksime į istoriją“, – teigiama Sofijos oro uostui adresuotame pranešime.
„Visi jūs esate įsitraukę į nusikalstamą sąmokslą. Dėl to norime jus sunaikinti“, – rašoma pranešime, kuriame teigiama, kad sprogstamieji įtaisai buvo padėti trijuose „Ryanair“ skrydžiuose į Bulgariją.
„Be to, sprogstamasis įtaisas taip pat buvo padėtas jūsų oro uoste“, – teigiama elektroniniame laiške.
Išsiuntė grasinimus
„Mes, Vyrų valstybės kovotojai, savo šiandieniniais veiksmais pateksime į istoriją. Jūsų feministinis režimas tai prisimins amžinai. Sprogimas įvyks po 60 minučių. Šiandien jūsų dangus nusidažys raudonai“, – rašoma pranešime.
Romos oro uostą valdančios bendrovės ADR atstovai naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad gavo panašų pranešimą, apie kurį anksčiau pranešė italų dienraštis „Il Corriere della Sera“.
Ketvirtadienį pranešimai apie sprogmenis Europoje sutrikdė apie 20 skrydžių, o šių pranešimų taikiniais tapo, be kita ko, pigių skrydžių bendrovės bei skrydžiai į Bulgariją, Čekiją ir Italiją arba iš jų.
Kelis lėktuvus lydėjo naikintuvai, o trys skrydžiai buvo nukreipti į kitus oro uostus, tačiau visi orlaiviai saugiai nusileido, o sprogmenų nebuvo rasta.
Tai buvo jau trečia diena šią savaitę, kai grasinimai susprogdinti bombas trikdė oro eismą virš Europos. Antradienį tokie pranešimai palietė apie dešimt skrydžių.
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